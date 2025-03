Jung: Neuer Matter-Taster im klassischen Design

Die Schalter, die eine Unterstützung mit dem Matter-Standard bieten und sich direkt über Thread mit dem eigenen Smart Home verbinden, kann ma an einer Hand abzählen. Umso erfreulicher ist die Neuerscheinung, die der Schalter-Hersteller Jung in diesem Monat einführen wird: Einen 2-fach Taster, der sich in bestehende Schalterprogramme integrieren lässt.

Jung bietet seinen Matter-Taster in 22 verschiedenen Variationen passend zu den Serien LS, AS und A an, die Preise liegen jeweils bei knapp 100 Euro.

Für die erstmalige Verbindung mit eurem iPhone bauen die batteriebetriebenen Taster eine Verbindung per Bluetooth aus, zum Smart Home wird dann eine Thread-Verbindung hergestellt. Dafür ist dann ein passender Border Router notwendig, etwa ein HomePod oder Apple TV. Eine Lithium-Knopfzelle gehört zum Lieferumfang.

So kann der Matter-Taster von Jung montiert werden

Die Montage ist auf zwei verschiedene Arten möglich. Entweder wird ein kleine Klebepad genutzt, mit dem der Matter-Taster von Jung einfach auf jeder glatten Oberfläche befestigt werden kann. Alternativ erfolgt der Einbau auf einer leeren Unterputzdose. Auch die Montage in einem bestehenden Rahmen dürfte kein Problem darstellen.

Insgesamt bieten die Matter-Taster von Jung vier Knöpfe, die im Anschluss an die Installation zum Beispiel in der Home-App von Apple konfiguriert werden können. Üblicherweise kann ein einfacher, zweifacher oder langer Tastendruck auf jeden der vier Buttons gelegt werden. Damit könnt ihr dann Szenen aktivieren oder ausgesuchte Geräte schalten.

Am schnellsten dürftet ihr das neue Zubehör über den Fachhandel beziehen können. Alle Informationen und Produktnummern könnt ihr ganz einfach auf der Webseite von Jung nachschlagen. Im Laufe der Zeit werden die Taster dann auch ganz normal im Einzelhandel verfügbar sein, etwa auf Amazon. Und dann sinkt hoffentlich auch der Preis ein wenig…