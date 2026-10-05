Juqed Go: Die Party-Jukebox, bei der die Gäste das DJ-Pult übernehmen

Michael Hankemann aus Waltrop kennt das Thema Musik nicht nur aus Entwicklerperspektive: Seit Silvester 1999 legt er als DJ auf. Als er seinen 40. Geburtstag plante, wollte er die Musikauswahl allerdings nicht selbst bestimmen. Die Gäste sollten entscheiden, was läuft. Weil keine App seine Vorstellungen zufriedenstellend umsetzte, entwickelte Hankemann kurzerhand selbst eine Lösung. Aus dem persönlichen Projekt entstand Juqed: Im April erschien die Mac-Version, im Mai folgte Juqed Go (App Store-Link) fürs iPhone, später eine browserbasierte Variante.

Das Prinzip von Juqed Go ist schnell erklärt: Das iPhone des Gastgebers spielt die Musik über Apple Music ab, während die Gäste per QR-Code ihre Songwünsche einreichen und darüber abstimmen können, welcher Titel als Nächstes läuft. Eine eigene App oder ein Konto brauchen die Gäste dafür nicht, auch Kosten entstehen ihnen keine. Gibt es gerade keine Wünsche, übernimmt ein Auto-DJ und sorgt dafür, dass die Musik nicht plötzlich verstummt.

Kein Party-WLAN erforderlich

Eine Besonderheit steckt in der technischen Umsetzung: Gastgeber und Gäste müssen sich nicht im gleichen Netzwerk befinden. Mobilfunk und WLAN lassen sich beliebig miteinander kombinieren. Gleichzeitig läuft die Musik auch bei gesperrtem iPhone im Hintergrund weiter. Das Smartphone kann also nach dem Start der Party einfach in der Tasche bleiben, während die Gäste über ihre eigenen Geräte Einfluss auf die Playlist nehmen.

Hankemann setzt bei Juqed Go außerdem auf ein bewusst einfaches Bezahlmodell. Die App wird als Einmalkauf für 3,99 Euro erworben und kann anschließend ohne Gebühr pro Veranstaltung und ohne Werbung genutzt werden. Für die App wird lediglich der Zugriff auf Apple Music benötigt; laut Entwickler kommen keine fremden Bibliotheken zum Einsatz. Optional gibt es mit Juqed Gold ein Abo mit zusätzlichen Funktionen: Dazu gehören ein eigenes Titelbild für Events, kuratierte Playlists für den Auto-DJ sowie Veranstaltungen ohne Ablaufdatum und mit dauerhaft gültigen QR-Codes. Juqed Gold kostet pro Woche 2,99 Euro, im Monat 4,99 Euro sowie als Jahresabo 39,99 Euro.

Wie eingangs bereits erwähnt, beschränkt sich Juqed nicht nur auf das iPhone. Für den Mac gibt es eine eigenständige Version, die neben Apple Music auch die eigene Musiksammlung von der Festplatte abspielen kann. Wer Windows oder Linux nutzt, kann mit Juqed Web auf eine browserbasierte Variante zurückgreifen. Damit versucht das Projekt, aus einer ursprünglich für den eigenen Geburtstag gebauten Lösung ein flexibles System für unterschiedliche Party-Setups zu machen. Vielleicht kommt Juqed ja auch schon bei eurer nächsten Party zum Einsatz?