Kameraprotektoren von RhinoShield: 9H Tempered Glass für iPhone 11 (Pro) ab 8,99 Euro

Ich erinnere mich nur ungern an den November 2016. Damals ist mit das iPhone 7 unglücklich heruntergefallen und die Kameralinse ist gesplittert. Alle neuen Fotos hatten so einen speziellen Filter, auf den man aber gerne verzichtet. Hätte ich damals einen Kameraprotektor eingesetzt, hätte ich mir die Probleme sicher erspart. Und genau da setzt der heutige Bericht an. RhinoShield biete nämlich Abdeckungen für die Kameralinsen für das iPhone 11 und iPhone 11 Pro an.

Die Glasabdeckungen kommen mit einem 9H Härtegrad daher und bieten so einen guten Schutz vor Kratzern. Zusätzlich gibt es hier eine wasser- und ölabweisende Schicht, die Fingerabdrücke verhindert. Das Linsengehäuse ist dabei aus eloxiertem Aluminium gefertigt und den Farben des iPhones angepasst.

Die Installation ist wirklich einfach. Bevor ihr die Linse auf die Kamera klebt, solltet ihr das Kameramodul mit dem mitgelieferten Mirkofasertüchlein reinigen. Zusätzlich gibt es mehrere Klebefolien, mit denen auch die letzten Staubkörner entfernt werden. Die Linse hält man am besten zwischen Daumen und Zeigefinder und platziert sie direkt über der Kameralinse. Jetzt könnt ihr sie noch in die perfekte Position schieben und andrücken. Je nach iPhone-Modell gibt es zwei oder drei Linsenabdeckungen. Sollte der Protektor splittern, da das iPhone unglücklich den Boden geküsst hat, könnt ihr ihn einfach wieder entfernen.

Da die Protektoren das Kameramodul nur um ein paar Millimeter vergrößern, ist die Nutzung der eigenen Cases oftmals kein Problem. Die Kompatibilität ist mit allen RhinoShield-Hüllen gewährleistet, ausgenommen ist nur der RhinoShield Impact Resitant Kamera Skin.

Ich konnte bei der Nutzung keine Veränderung der Bildqualität feststellen. Die Fotos sind weiterhin glasklar. Die Variante für das iPhone 11 mit zwei Protektoren kostet 8,99 Euro, die Version für das iPhone 11 Pro (Max) mit drei Linsen kostet 12,99 Euro. Mit dem Gutscheincode appgefahren könnt ihr 15 Prozent sparen. Doof: Die Versandkosten betragen pauschal 6 Euro. Ab 50 Euro ist der Versand kostenlos. Bisher lassen sich die RhinoShield Kameraprotektoren nur im RhinoShield-Shop bestellen.

Nun die Frage an euch: Benötigen die Kameralinsen eurer Meinung nach einen zusätzlichen Schutz?