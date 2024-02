Kann Apple Music bald Spotify Playlisten importieren?

Es ist ja schon seit längerer Zeit eine übliche Sache, dass Musik-Streaming-Dienste einen Import von Wiedergabelisten und Favoriten von anderen Anbietern ermöglichen. Immerhin will man neuen Nutzerinnen und Nutzern den Umzug so einfach und angenehm wie möglich gestalten.

Laut Berichten auf der Plattform Reddit scheint Apple mit der neuen Beta-Version von Apple Music auf Android eine solche Funktion auszuprobieren.

Apple integriert SongShift Service in Apple Music Beta

Für die neue Funktion scheint sich Apple ein bisschen Hilfe von SongShift geholt zu haben. Mit der Drittanbieter-App kann man schon seit längerer Zeit Daten zwischen verschiedenen Streaming-Diensten synchronisieren. Anscheinend soll ein solcher Dienst nun nativ in die Apple Music App integriert werden.

Auf Reddit berichten Beta-User von Apple Music für Android von einer neuen Hinweis-Meldung beim ersten Start der App, bei der man die Option angebotenen bekommt, „gespeicherte Musik und Wiedergabelisten, die in anderen Musikdiensten erstellt wurden, zur Apple Music Bibliothek hinzuzufügen“.

Aktuell soll sich die Funktion noch in einem A/B-Test befinden und auch noch nicht vollständig funktionsfähig sein. So ganz ohne Hintergedanken wird Apple eine Integration von SongShift aber wohl nicht in eine offizielle Beta-Version einbauen…