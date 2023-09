Gibt es auch: Katzen- und Hundehalsband mit AirTag-Halter

Apples AirTags können nicht nur zum Tracken von Objekten wie dem Schlüsselbund eingesetzt werden, unter anderem werden AirTags auch an Fahrrädern montiert, in Autos versteckt oder auch am Halsband von Katzen oder Hunden angebracht, um diese im Notfall schnell wiederfinden zu können. Wenn eine Freigängerkatze mal nicht nach Hause kommt, ist das sicherlich normal, wenn das Tier mehrere Tage am Stück vermisst bleibt, kann man den Fellknäuel über einen AirTag orten. Gleiches gilt auch für Hunde, wenn diese sich losreißen und nicht mehr nach Hause finden, kann ein AirTag den Ort bestimmen.

Katzenhalsband mit AirTag

Und natürlich gibt es auch passendes Zubehör, mit dem Halter und Halterinnen das Anbringen eines AirTags beim liebsten Haustier erleichtert wird. Hier bietet sich zum Beispiel das Katzenhalsband von Simket (Amazon-Link) an, das in zwei verschiedenen Versionen erhältlich ist. Das reflektierende Band verfügt über einen Silikon-AirTag-Halter, in dem der AirTag einfach eingeschoben wird. Das Halsband selbst kann zwischen 20 und 33 Zentimeter eingestellt und justiert werden. Ein Clip schließt beide Seiten. Zusätzlich ist eine kleine Klingel an dem Band angebracht, die sich auch einfach abnehmen lässt. Mit 11,99 Euro ist das Band erschwinglich und oftmals auch günstiger als eine einfache AirTag-Halterung selbst. Zur Farbauswahl stehen Schwarz, Rosa, Blau, Grün, Lila, Orange und Rot bereit.

Airtag Katzenhalsband, Integriertes Katzenhalsband Airtag mit AirTag Halter und... WARUM WIR DIES ENTWERFEN - Um zu verhindern, dass der Besitzer seine Katze nicht findet, und um zu verhindern, dass die Katze verloren geht und sich...

PERFEKTES DESIGN - Das Airtag Katzenhalsband verfügt über ein reflektierendes Design und eine abbrechbare Sicherheitsschnalle. Das reflektierende...

Von der gleichen Marke gibt es ein weiteres Katzenhalsband (Amazon-Link), das nicht ganz so reflektierend ist, keinen komplett durchlaufenden Streifen bietet, sondern ein paar schöne Motive. Auch hier ist ein AirTag-Halter aus Silikon direkt am Band angebracht, ebenso ein kleines Glöckchen. Auch dieses Band kostet 11,99 Euro und ist in vielen verschiedenen Farben erhältlich.

Airtag Katzenhalsband, Integriertes Katzenhalsband Airtag mit AirTag Halter und... 🐾[DESIGN FÜR APPLE AIRTAG]: Simket AirTag Katzenhalsband ist speziell für Apfel Airtag entworfen, sie sind eine perfekte Übereinstimmung, halten...

🐾[SICHERHEIT UND KOMFORT FÜR IHR HAUSTIER]: Airtag Fall besteht aus weichem Silikon, ungiftig und umweltfreundlich und mit reflektierendem...

Hundehalsband mit AirTag

Wenn ihr euren Hund mit einem AirTag ausstatten wollt und schon über ein Lieblingshalsband verfügt, könnt ihr euch auch nur einen kleinen Halter kaufen. Für kleines Geld gibt es einen Silikonhalter (Amazon-Link), der einfach durch das aktuelle Halsband eurer Hundes gefädelt wird. Gibt es in vielen Farben, die günstigste Variante ist die reflektierende für 4,26 Euro, andere kosteten zwischen 6,78 Euro und 8,99 Euro. Wer lieber einen Halter aus Plastik (Amazon-Link) bevorzugt, kann zur 7,99 Euro teuren Version von Oneonta greifen.

Wenn es ein neues Halsband mit integriertem AirTag-Halter sein soll, bietet sich hier zum Beispiel das Band von Jiarui (Amazon-Link) an. Der Vorteil hier: Der AirTag ist danach wasserdicht im Halter verstaut, Hunde können damit auch schwimmen gehen. Das reflektierende Design macht die Vierbeiner auch bei schlechten Lichtverhältnissen besser sichtbar. Die Länge beträgt zwischen 17,78 und 63,5 Zentimeter, das Band ist 2,05 Zentimeter breit. Das Kürzen des Bands ist kein Problem. Gibt es in Grün, Schwarz und Rosa für je 17,99 Euro.

Airtag Hundehalsband, zu 100% wasserdichte Integrierte Apple AirTag Hundehalsbänder,... 100% Wasserdicht - Dieser AirTag-Hundehalsbandhalter verfügt über ein vollständig abgedichtetes Design und einen eingebauten wasserdichten Ring....

Integriertes Design - Im Gegensatz zu anderen separaten AirTag-Halsbändern passt unser integriertes AirTag-Hundehalsband perfekt zum Apple AirTag. Es...

Abschließend die Frage an euch: Habt ihr eure Katze oder euren Hund mit einem AirTag ausgestattet? Wenn ja, habt ihr weitere Produktempfehlungen? Oder seid ihr dagegen und wollt die Katze Katze und den Hund Hund sein lassen?