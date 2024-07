Kaufland bietet digitalen Kassenbon per App an

Bei einem normalem Lebensmittel-Einkauf verzichte ich üblicherweise auf den Kassenbon, gedruckt wird er in den meisten Fällen trotzdem. Wichtig ist er für mich nur, wenn entweder Kleidung gekauft wird, die möglicherweise umgetauscht werden muss, oder wenn Geräte dabei sind, auf die es Garantie gibt. Diese Kassenzettel digitalisiere ich danach üblicherweise.

Bei Kaufland wird es jetzt einfacher, zumindest wenn man die Kaufland-App (App Store-Link) mit der Kaufland Card benutzt. Wie das Unternehmen jetzt bekannt gegeben hat, gibt es mit der neusten Version der App einen digitalen Kassenbon – der gedruckte Bon entfällt dann komplett. Nach einer Aktualisierung der App kann die Funktion „Spare den Papierbon“ einfach über einen Schieberegler innerhalb der Kaufland Card aktiviert werden.

Alle digitalen Belege werden in der Kaufland-App unter „digitale Kassenbons“ für drei Jahre gespeichert. So kann man sich bei der Kaufland Card jederzeit einen Überblick über seine Einkaufshistorie verschaffen, die Belege teilen oder als PDF speichern. Dabei erfüllt der digitale Kassenbon selbstverständlich alle rechtlichen Kriterien: Man kann bei Garantiefällen, Umtausch und Rückgaben den digitalen Beleg vorzeigen.

Im Herbst geht Kaufland dann noch einen Schritt weiter: Mit einem weiteren Update wird der digitale Kassenbon für Kunden der digitalen Kaufland Card zum Standard. Wer dann noch einen Papierbon erhalten möchte, der muss diesen aktiv in der App aktivieren.

Ein längst überfälliger Schritt, für den es eine standardisierte Lösung braucht

Ganz ehrlich: Ein digitaler Kassenzettel ist aus meiner Sicht längst überfällig. Kaufland gibt in einer Pressemitteilung an, dass in seinen Filialen durch die neue Funktion bundesweit potenziell über 40.000 Kilometer Bonrollen-Papier jährlich eingespart werden können.

In den allermeisten Fällen landen die Bons doch ohnehin noch am gleichen Tag im Müll. Und wenn man sie nicht digitalisiert, verblassen sie nach einiger Zeit und sind nach zwei oder drei Jahren im Fall der Fälle kaum noch lesbar.

Das wäre doch eine Sache, bei der die EU mal aktiv werden könnte. Und hier brauchen wir keinen Barcode, den man umständlich binnen weniger Sekunden scannen und manuell speichern muss, sondern eine wirkliche Lösung. Eine Möglichkeit hat ja das NFC Forum vor einigen Wochen präsentiert. Ich würde so etwas jedenfalls echt feiern.

Foto: Kaufland