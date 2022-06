KEF LSX II: Neues kompaktes Wireless-HiFi-System präsentiert

Das Audio-Unternehmen KEF ist bekannt für hochwertige Lautsprecher-Systeme und Kopfhörer. Mit dem KEF LSX II hat man nun die neueste Generation des Wireless-HiFi-Systems vorgestellt und gibt einen Marktstart für den 23. Juni 2022 bekannt. Das kompakte Wireless-Lautsprechersystem will High-Fidelity-Audio in die eigenen vier Wände bringen.

„Die LSX II ist die nächste Generation von Plug-and-Play-Lautsprechersystemen und in jeder Hinsicht vielseitig und benutzerfreundlich. Ausgestattet mit der neuen Wireless W2-Plattform, umfassenden Anschlussmöglichkeiten, der KEF Connect App und weitreichenden Streaming-Möglichkeiten können Sie Musik auf jede erdenkliche Art und Weise hören – und das mit einem Minimum an Aufwand. Schließen Sie das System an einen Fernseher, Desktop, Laptop, eine Konsole oder einen Plattenspieler an, und der Raum wird sofort mit einem unverfälschten und natürlichen Klang erfüllt.“

Die LSX II verwenden eine speziell entwickelte Version der 11. Generation der KEF Uni-Q-Treiber, um den Klang gleichmäßig im Raum zu verteilen. Über die neueste KEF Connect-App (App Store-Link) ist zudem eine Steuerung der Lautsprecher über das Smartphone oder Tablet möglich, auch der Einrichtungsvorgang kann intuitiv über die Anwendung vorgenommen werden. Das sind die Features des neuen Lautsprecher-Systems im Detail:

Wireless-Streaming mit Airplay 2, Chromecast, Bluetooth und WiFi

Spielt alle gängigen Musikdienste ab und unterstützt alle wichtigen Audioformate

DSD, MQA und PCM kompatibel bis zu 24 Bit/384 kHz

Umfassende Anschlussmöglichkeiten für Fernseher, Laptop und andere Geräte: USB-C, HDMI-ARC, Analogeingang, Subwoofer-Ausgang

Uni-Q®-Treiberanordnung der 11. Generation für präzisen, unverfälschten Klang

Music Integrity Engine für satten, kraftvollen Klang

Systemleistung: TT/MT 70 W Class D, HT 30 W Class D, Max. SPL: 102 dB

Intuitives Onboarding mit benutzerfreundlichen Funktionen

Personalisiertes Hörerlebnis über die KEF Connect-App

Design von Michael Young

Optimiertes Gehäusedesign für beste akustische Leistung

Gewindeeinsätze zur Befestigung an Zubehör wie P1 Tischstandfuß, S1 Standfuß und B1 Wandhalterung

Das LSX II-System ist in fünf verschiedenen Ausführungen erhältlich: Die Modelle Mineral White und Lava Red sind mit mattem Satin bzw. hochglänzendem Lack beschichtet, während Carbon Black und Cobalt Blue mit einem speziell entworfenen Stoff des dänischen Textildesigners Kvadrat überzogen sind. Die Soundwave Version by Terence Conran Edition war eine der letzten Arbeiten des kultigen britischen Designers. Bei dieser Version ist das „Soundwave“-Muster in den einzigartigen Kvadrat-Stoff eingewebt und wird durch Conrans charakteristisches Blau des Bassreflexports und den Treibern ergänzt.

Preise für den Euro-Markt wurden vom Hersteller bisher noch nicht kommuniziert. Das Vorgänger-Modell, der KEF LSX, ist als Stereo-Paar zum Preis von 999 Euro im Webshop des Unternehmens zu haben. Es ist davon auszugehen, dass die Neuerscheinung nochmals etwas teurer wird – wir rechnen mit etwa 1.200 bis 1.500 Euro für ein Lautsprecher-Paar.