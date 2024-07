Kleinanzeigen: Neue Versandlösung mit Hermes integriert

Wer bei Kleinanzeigen, früher auch noch bekannt als „eBay Kleinanzeigen“, ein paar überflüssige Dinge loswerden möchte, bietet oftmals auch eine Versandmöglichkeit an, um Kundschaft aus anderen Regionen Deutschlands bedienen zu können. Wie das Team hinter Kleinanzeigen nun mitteilt, bietet der Online-Marktplatz jetzt auch eine weitere Versandmöglichkeit an und integriert das Erstellen von Paketlabeln für den Versanddienstleister Hermes.

„Der Versand mit Hermes zählt zu den beliebtesten Versandoptionen bei Kleinanzeigen: Rund die Hälfte der Verkäufer bietet Hermes für den Versand an. Bislang mussten Verkäufer den Versand über Hermes jedoch selbst organisieren. Zudem mussten sie in Vorleistung gehen und die Versandkosten auslegen. Mit der integrierten Versandabwicklung entfällt das ab sofort. Wählen Verkäufer bei der Erstellung ihres Angebots eines der verfügbaren Hermes-Produkte aus, wird ihnen unmittelbar nach dem Verkauf ein Hermes-Label zur Verfügung gestellt. Die Versandkosten werden vom Verkaufspreis abgezogen. Nach Bestätigung durch den Käufer erhalten die Verkäufer den Artikelpreis ausgezahlt.“

Das berichtet das Kleinanzeigen-Team zur neuen Versandoption. Wer sich dafür entscheidet, ein Paket per Hermes auf den Weg zu bringen, muss lediglich die korrekte Paketgröße angeben und kann die Sendung nach dem Verkauf dann in einem der rund 17.000 Paketshops von Hermes abgeben. Alternativ lässt sich das Paket auch einem Zusteller bzw. einer Zustellerin mitgeben. Im Anschluss bietet Kleinanzeigen direkt auf der eigenen Plattform eine Sendungsverfolgung an. Auch bei Problemen mit der Paketgröße will man unkompliziert handeln:

„Sollte das Paket doch einmal größer sein als bei der Anzeigenerstellung angenommen, können Verkäufer weiterhin bei Hermes ein Label erwerben. In diesen Fällen erstattet Kleinanzeigen die Versandkosten für das ungenutzte Label.“

Die neue integrierte Hermes-Versandoption steht in allen Kategorien zur Verfügung, in denen üblicherweise versandfähige Waren gehandelt werden. Nutzer und Nutzerinnen der Plattform, die andere Versandmethoden bevorzugen, können weiterhin individuelle Preise für den Versand festlegen. Bereits im Dezember 2021 hatte der Online-Kleinanzeigenmarkt den Versand mit DHL integriert. Die App von Kleinanzeigen (App Store-Link) steht kostenlos für iPhones und iPads im deutschen App Store zum Download zur Verfügung.