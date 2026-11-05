Kleine Powerbank von EcoFlow mit integriertem Kabel für 22,03 Euro

Für unterwegs gibt es ja etliche super flache und magnetische Powerbanks, auch ihr habt vielleicht schon eine davon zu Hause. Ich persönlich mag es lieber klassisch mit Kabel, anstatt drahtlos per Qi-Technik zu laden. Aber auch hier bietet der Markt mittlerweile genug Auswahl. Wenn es nicht gleich die große Anker Laptop Powerbank sein soll, hat EcoFlow heute etwas kompaktes für euch auf Lager.

Die regulär 45,99 Euro teure EcoFlow Powerbank mit einer Kapazität von 10.000 mAh, integriertem Kabel und 45 Watt Spitzenleistung wird derzeit deutlich günstiger verkauft. Das weiße Modell kostet nur noch 22,03 Euro, wenn ihr den Coupon auf der Produktseite aktiviert. Die schwarze Variante ist mit 24,36 Euro etwas teurer, auch hier müsst ihr zunächst den Coupon direkt unter dem Preis aktivieren. Die blaue Powerbank wird dagegen zum Normalpreis verkauft.

Die wichtigsten Details zur Powerbank von EcoFlow

Die kompakte EcoFlow Powerbank misst ungefähr 4 x 5 x 9 Zentimeter bei einem Gewicht von 230 Gramm. Die Kapazität beträgt, die bereits erwähnt, 10.000 mAh. Aus meiner Sicht ein guter Kompromiss, denn so bekommt ihr jedes iPhone-Modell mindestens ein Mal komplett geladen.

Dank der maximalen Ausgangsleistung von 45 Watt werden die Geräte auch ordentlich schnell geladen. Ein leeres iPhone 17 kann mit dem integrierten Kabel, das übrigens eine Länge von 70 Zentimetern hat, in nur 19 Minuten auf 50 Prozent geladen werden.

Neben dem ausziehbaren Kabel bietet die Powerbank einen klassischen USB-A-Anschluss und einen zusätzlichen USB-C-Port. Solltet ihr mehr als ein Gerät gleichzeitig aufladen wollen, verteilt sich die maximale Leistung auf alle Anschlüsse – das kennen wir ja von anderen Produkten. Die verbleibende Kapazität wird über eine kleine LED-Anzeige dargestellt. Außerdem gibt es eine praktische Trageschlaufe, die ihr aber auch abnehmen könnt.