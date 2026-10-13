Kniffo: Diese Würfel-App macht Schluss mit dem Punktezettel

Wer kennt es nicht? Die Würfel rollen über den Tisch, alle sind mit Feuereifer dabei, und eine Person muss sich um den Punktezettel kümmern. Rechnen, Einträge kontrollieren und am Ende die Diskussion über den Spielstand: Das kann den Spaß schnell bremsen. Genau hier kommt wortwörtlich Kniffo (App Store-Link) ins Spiel: Die App vom deutschen Entwickler Steffen Kilian aus Dresden ist seit Oktober 2025 im App Store erhältlich und ersetzt den klassischen Würfelblock auf Papier durch eine digitale Variante, ohne das eigentliche Spielgefühl anzutasten. Gewürfelt wird weiterhin mit echten Würfeln, während Kniffo die Punkte berechnet, Boni berücksichtigt und die Ergebnisse festhält.

Das größte Highlight von Kniffo ist wohl der Mehrgeräte-Modus. Statt ein einziges Handy am Tisch herumzureichen, können bis zu acht Personen mit ihrem eigenen Smartphone teilnehmen. Der Gastgeber erstellt einen Spielraum und lädt die anderen per QR-Code, Einladungslink oder sechsstelligen Code ein. Die Punktestände werden live synchronisiert, so dass alle den Überblick behalten. Wer kein eigenes Smartphone nutzen möchte, kann weiterhin vom Gastgeber mitverwaltet werden. Besonders praktisch: Geht die Verbindung verloren oder ist der Akku leer, können Spieler und Spielerinnen dem Raum erneut beitreten und weiterspielen. Für den Gastgeber ist der Mehrgeräte-Modus eine Premium-Funktion, die anderen Beteiligten können kostenlos teilnehmen.

Damit es beim Punkte-Eintragen fair zugeht, bringt Kniffo einen integrierten Schummelschutz mit. Einträge und Korrekturen werden kurz für alle Personen sichtbar gemacht. Wer lieber bis zum Schluss im Ungewissen bleibt, aktiviert hingegen den Geheimmodus: Die Zwischenstände bleiben verborgen, so dass die Entscheidung erst am Ende fällt. Das ist aus meiner Sicht gerade bei ehrgeizigen Runden eine nette Ergänzung. Auch abseits des Mehrgeräte-Modus gibt es Komfortfunktionen wie eine automatische Bonusberechnung, eine übersichtliche Punkteanzeige und das automatische Speichern, mit dem sich Partien unterbrechen und später fortsetzen lassen.

Vier Spielmodi vom Klassiker bis zur Extremrunde

Kniffo bietet vier Spielvarianten für unterschiedliche Vorlieben. Im Standard-Modus bleibt alles beim klassischen Regelwerk mit festgelegter Kategorien-Reihenfolge. „Turbo“ bringt mit einem einstellbaren Zeitlimit von 20 bis 60 Sekunden Tempo ins Spiel. „Freestyle“ erlaubt die freie Wahl der Kategorien und damit mehr strategischen Spielraum. Wer es anspruchsvoller mag, greift zu „Extrem“, denn hier wird mit sechs statt fünf Würfeln gespielt, dazu kommen insgesamt 22 Kategorien und zusätzliche Regeln. Auch Gruppen und regelmäßige Spieleabende lassen sich organisieren. Mehrere Partien können zu einer Session zusammengefasst werden, um die Ergebnisse des gesamten Abends miteinander zu vergleichen.

Auch nach dem letzten Wurf hat Kniffo einiges zu bieten, denn die App speichert Spielhistorien, erfasst Rekorde und Siegesserien und ermöglicht detaillierte Auswertungen nach Kategorien und Spielmodi. Gespeicherte Gruppen erleichtern es außerdem, wiederkehrende Runden mit der Familie oder dem Freundes- und Kollegenkreis schnell zu starten.

Das rund 192 MB große und ab iOS 15.0 kompatible Kniffo lässt sich kostenlos auf dem iPhone nutzen, auch eine Android-Version ist verfügbar. Die Premium-Option kostet einmalig 2,99 Euro und kommt ohne Abonnement aus. Sie schaltet unter anderem den Mehrgeräte-Modus für Gastgeber frei und entfernt dauerhaft die Werbung. Für das klassische Spiel auf einem Gerät ist keine Internetverbindung erforderlich, auch eine Registrierung oder ein Benutzerkonto ist nicht nötig. Im Mehrgeräte-Modus werden die für die Synchronisierung erforderlichen Spieldaten über Server in der EU übertragen und die Spielräume spätestens nach 24 Stunden automatisch gelöscht. Wer den nächsten Spieleabend ohne Papierblock und Kopfrechnen organisieren möchte, findet weitere Informationen auf der offiziellen Kniffo-Website.