Wer sich noch an klassische Dia-Rahmen erinnert, dürfte beim Kodak SlideTag ein kleines Déjà-vu erleben. Das Design orientiert sich an der ikonischen Kodachrome-Dia-Rahmenfassung aus dem Jahr 1935, interpretiert den Retro-Look allerdings komplett neu. Statt eines analogen Dias steckt ein digitales E-Ink-Display im kompakten Schlüsselanhänger, auf dem sich persönliche Fotos in sechs Farben darstellen lassen. Mit einer Bildschirmdiagonale von 1,54 Zoll und einer Auflösung von 240 x 240 Pixeln soll das Gadget Lieblingsmomente jederzeit sichtbar machen. Mit Abmessungen von 39,3 x 46 x 7,58 Millimetern und einem Gewicht von gerade einmal 16,6 Gramm ist der SlideTag zudem sehr kompakt gehalten.

Neben der Fotofunktion hat Kodak dem SlideTag eine zweite Aufgabe spendiert: Er soll dabei helfen, verlegte Alltagsgegenstände wiederzufinden. Dafür unterstützt der Schlüsselanhänger sowohl Apples „Wo ist?“-Netzwerk als auch Googles „Find My Device“. Die Verbindung erfolgt über Bluetooth 5.4, die angegebene Echtzeit-Tracking-Reichweite liegt bei bis zu 30 Metern im offenen Bereich. Zusätzlich besitzt das Gerät einen integrierten Lautsprecher, der mit 75 Dezibel auf sich aufmerksam machen kann. Auch beim Thema Alltagstauglichkeit gibt es ein paar praktische Details: Die IP54-Zertifizierung schützt vor Staub und Spritzwasser, während eine austauschbare CR2032-Knopfzelle für die Stromversorgung zuständig ist.

Damit der kleine Bildschirm nicht nur ein einziges Motiv zeigt, lässt sich der SlideTag über die KODAK Memory Link App personalisieren. Nutzer und Nutzerinnen können dort Fotos auswählen, Diashows einrichten und zusätzliche Organisationsfunktionen nutzen. Ob Urlaubsbilder, Haustierfotos oder gemeinsame Erinnerungen, statt eines gewöhnlichen Schlüsselanhängers trägt man so eigene persönlichen Motive direkt bei sich.

Neun Designs und ein Überraschungseffekt

Eine weitere Besonderheit ist die Vermarktung als Blind Box. Insgesamt gibt es neun verschiedene Retro-Designs, darunter eine geheime Sonderedition. Welche Variante sich in der Verpackung befindet, erfährt man allerdings erst beim Öffnen. Bei einer einzelnen Box liegt die Wahrscheinlichkeit für jedes der acht regulären Designs bei jeweils 1:8. Die begehrte Secret Edition ist deutlich seltener und wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:64 angegeben. Wer lieber die komplette Kollektion sammeln möchte, kann zum Whole Set greifen. Dieses enthält acht Blindboxen ohne doppelte Designs. Falls die geheime Edition dabei ist, ersetzt sie eine der regulären Varianten. Ein bisschen Sammelfieber gehört bei diesem Konzept also ausdrücklich dazu.

Neben dem Kodak SlideTag selbst enthält jede Blind Box einen Schlüsselring-Aufsatz, eine Batterie und ein sogenanntes Memory-Pocket-Set. Dazu gehören ein Sammelposter, ein sammelbarer Dia-Rahmen und ein Mini-Filmstreifen. Preislich wird die einzelne Überraschungsbox im offiziellen Shop mit 34,99 US-Dollar angeboten. Wer gleich die gesamte Kollektion haben möchte, kann das entsprechende Acht-Boxen-Set zum Preis von knapp 280 USD auswählen. Zu beachten ist außerdem, dass der Hersteller die Bestellmenge auf maximal vier Einzelboxen beziehungsweise ein komplettes Set pro Bestellung begrenzt.