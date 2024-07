Kommende AirPods Pro sollen mit Kameras ausgestattet sein

Seit der ersten Generation hat sich an den AirPods Pro nicht viel verändert. Natürlich sind die Kopfhörer von Apple immer besser geworden und haben neue Features erhalten, echte Innovationen gab es seitdem aber nicht. Das könnte sich 2026 ändern, zumindest wenn die Informationen von Apple-Analyst Ming-Chi Kuo stimmen.

„Aus meiner jüngsten Überprüfung der Lieferkette geht hervor, dass Apple plant, bis 2026 neue AirPods mit Kameramodulen in Serie zu produzieren, die mit einer IR-Kamera ausgestattet sind, die dem iPhone Face ID-Empfänger ähnelt“, schreibt Kuo in einem Beitrag auf Medium.

Mit diesen neuen Sensoren soll die räumliche Erfahrung mit den AirPods Pro deutlich ausgebaut werden, insbesondere in Verbindung mit einem Reality-Headset. „Wenn ein Benutzer beispielsweise ein Video mit Vision Pro anschaut und die neuen AirPods trägt und den Kopf in eine bestimmte Richtung dreht, kann die Tonquelle in dieser Richtung hervorgehoben werden, um das räumliche Audio-/Computing-Erlebnis zu verbessern.“

Die neuen Sensoren könnten aber noch zu anderen Zwecken verwendet werden, wie Kuo mitteilt: „Die IR-Kamera kann Bildveränderungen in der Umgebung erkennen und so möglicherweise eine Gestensteuerung in der Luft ermöglichen, um die Interaktion zwischen Mensch und Gerät zu verbessern. Es ist erwähnenswert, dass Apple entsprechende Patente in diesem Bereich angemeldet hat.“

Bis 2026 ist ja glücklicherweise noch etwas Zeit, Apple kann also noch in Ruhe an der kommenden Hardware basteln. Und es ist ja noch ausgeschlossen, dass zuvor noch andere AirPods auf den Markt kommen. Wir bleiben wir immer am Ball…