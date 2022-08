Kuo: Das iPhone 14 soll teurer werden

Apple-Analyst Ming-Chi Kuo teilt aktuell keine erfreulichen Nachrichten. Laut seinen Informationen soll das iPhone 14 teurer werden. Genaue Preise nennt er nicht, er geht aber davon aus, dass der durchschnittliche Verkaufspreis der iPhone 14-Modelle um etwas 15 Prozent steigen wird.

Das iPhone 13 wird aktuell für 899 Euro verkauft, das iPhone 13 Pro startet bei 1149 Euro. Gut möglich, dass das iPhone 14 bei rund 10 Prozent Aufschlag dann 999 Euro kostet und das iPhone 14 Pro bei 1249 Euro startet.

(1/2)

Hon Hai/Foxconn is one of the winners of the increased ASP of iPhone 14 series. I estimated iPhone 14 series ASP would increase by about 15% (vs. iPhone 13 series ASP) to $1,000-1,050 (USD) due to two iPhone 14 Pro's price hikes & higher shipment proportion. https://t.co/UgiW0kom4F

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 10, 2022