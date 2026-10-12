Kuxiu D5: Besondere Ladestation jetzt auch in Burgunder

Im Sommer dieses Jahres bin ich erstmals über die empfehlenswerte Kuxiu D5 Ladestation gestolpert, die ich euch im Rahmen eines Testberichts genauer vorgestellt habe. Mit Qi2 lässt sich das iPhone kabellos schnell aufladen, über das ausfahrbare Ladepad ist auch die Apple Watch versorgt, und die zusätzliche Ladefläche versorgt auch die AirPods mit Strom. Ein Display auf der Front zeigt alle wichtigen Ladewerte in Echtzeit an.

Während der Vorgänger für die Apple Watch nur 2,5 Watt bereitgestellt hat, gibt es in der Neuauflage in Burgunder ab sofort eine Schnellladung mit 5 Watt. Darüber hinaus liegen ein 45 Watt starkes Netzteil sowie ein Ladekabel bei, sodass ihr sofort startklar seid.

Jetzt noch besser

Als Besonderheit verfügt die Kuxiu D5 über ein aufstellbares Ladepad für das iPhone, sodass sich das Smartphone sowohl flach als auch aufgestellt aufladen lässt. Mit an Bord ist ein Lüfter, der das iPhone während des Ladevorgangs kühlt, um so hohe Ladegeschwindigkeiten über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten zu können. Außerdem kann das Display nicht nur Leistungswerte anzeigen, sondern auch die Uhrzeit. Zudem lässt sich das Watch-Ladepad mechanisch ein- und ausfahren, sodass es bei Nichtgebrauch einfach in der Station verschwindet.

Die Kuxiu D5 überzeugt durch moderne Ladetechnik, clevere Design-Entscheidungen und eine aktive Kühlung, sodass wir eine Empfehlung aussprechen. Mit 82 Euro ist die unverbindliche Preisempfehlung im Premium-Segment angesiedelt, allerdings ist der Preis auf 57,95 Euro gesenkt. Mit dem Gutschein APPGEFAHREN10 spart ihr sogar noch etwas mehr, sodass der Preis auf 52,16 Euro fällt.

Wer es übrigens etwas einfacher mag, findet die klappbare X40 Station ebenfalls in der Farbe Burgunder. Auch hier lässt sich mit dem Code Apple sparen.