Launchify: Apps direkt von der Dynamic Island aus starten

Mit dem Bezahlmodell von Launchify (App Store-Link) werde ich nicht ganz warm. Mit der App lassen sich Widgets auf dem Lockscreen platzieren, um andere Apps ohne Umwege direkt starten zu können. Wer mehr als zwei dieser Widgets anlegen möchte, muss aber ein Abo abschließen. 2,49 Euro pro Monat oder 19,49 Euro pro Jahr, das ist für eine Anwendung wie Launchify dann aber doch schon sehr sportlich.

Was man dem Entwickler Niels van Straaten aber nicht vorwerfen kann, das ist fehlende Kreativität. Bereits gestern hat er ein Update für Launchify veröffentlicht, das mit dem Start von iOS 16.1 am kommenden Montag richtig spannend wird. Dann nämlich wird man die kleinen App-Verknüpfungen auch in die Dynamic Island packen können.

Wie genau die Integration aussehen wird und wie lange Launchify beispielsweise im Hintergrund in der Dynamic Island aktiv bleiben kann, das kann ich euch zum aktuellen Zeitpunkt leider noch nicht sagen. Wir haben derzeit nur ein iPhone 14 ohne Pro mit iOS 16.1 ausgestattet – und dort gibt es ja bekanntlich keine Dynamic Island.

Zudem hoffe ich, dass der niederländische Entwickler vielleicht doch noch einmal das Bezahlmodell überdenkt. Meine persönliche Empfehlung wäre ein günstigeres Abo und die zusätzliche Möglichkeit für einen einmaligen Premium-Kauf. Bis dahin bleibe ich bei den zwei kostenlosen Widgets, die man mit Launchify anlegen kann…