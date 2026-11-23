Wenn ich Wäsche wasche, folge ich eigentlich dem Motto „Friss oder stirb“. Wäschesymbole schaue ich mir so gut wie nie an, was aber auch daran liegt, dass ich mit Jeans, Shirts, Pullovern, Socken und Shorts einfach nur „Standardsachen“ wasche. Wenn es mal etwas komplizierter wird, lohnt sich durchaus ein Blick auf die Symbole, doch was bedeuten sie eigentlich? Das Symbol für die empfohlene Temperatur lässt sich noch ohne Hilfe entschlüsseln, doch darüber hinaus wird es kompliziert.

Damit ihr nicht jedes Symbol händisch bei Google suchen müsst, könnt ihr einfach die kostenlose iPhone- und iPad-App Laundry Lens installieren. Mit der App scannt ihr das Etikett und erhaltet danach blitzschnell eine Erklärung aller Symbole. Und mit dem Update auf Version 3.0 könnt ihr jetzt auch Etiketten aus bestehenden Fotos und Dateien scannen oder die Visuelle Intelligenz nutzen.

Darüber hinaus hat der Entwickler zwei neue Funktionen eingebaut, die ich keinesfalls nutzen werde. Im „Kleiderschrank“ könnt ihr nämlich all eure Klamotten digital erfassen, jeweils mit Wäschesymbolen, Material und Foto. Zudem steht ein Wäschekorb bereit, damit die App anhand der Daten aufteilen kann, was in welcher Wäsche am besten aufgehoben ist. Wer seinen ganzen Kleiderschrank so digitalisiert, muss schon ziemlich viel Langeweile haben, oder?

Die Idee ist sicherlich nett, doch für mich bleibt Laundry Lens weiterhin nur die App, die mir erklärt, was die komischen Wäschesymbole bedeuten.

Wäschesymbole auch ohne App entschlüsseln

Seit iOS 17 bringt Apple die Erkennung von Wäschesymbolen direkt mit. Verantwortlich dafür ist die Funktion „Visuelles Nachschlagen“ in der Fotos-App, die die Pflegehinweise erkennt und erklärt. Ihr macht dafür einfach ein Foto vom Etikett und öffnet anschließend die Details, schon erscheint die passende Beschreibung samt Erklärung. Wer nur ein paarmal im Jahr wissen will, was ein bestimmtes Symbol bedeutet, braucht dafür also nicht unbedingt eine zusätzliche App, sondern kommt auch mit dem Nachschlagen von iOS ans Ziel.