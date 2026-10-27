Mir ist es jetzt schon mehrfach passiert: Obwohl ich die Lautstärke am iPhone Duo erhöhen wollte, habe ich den Ton leiser gestellt. Warum? Weil Apple von Haus aus beim iPhone Duo eine dynamische Anpassung der Tasten voreinstellt. Da man wegen des klappbaren Designs das iPhone Duo öfter dreht und wendet, sind die Lautstärketasten auch immer anders ausgerichtet. Wer jedoch eine einheitliche Funktion wünscht, deaktiviert die Standardeinstellung, sodass sich folgendes Verhalten ergibt.

Lautstärketasten am iPhone Duo fixieren

Um zu verhindern, dass die Tasten sich dynamisch anpassen, könnt ihr die Option wie folgt deaktivieren:

Auf dem iPhone Duo die „Einstellungen“ öffnen. Etwas nach unten scrollen und „Töne & Haptik“ auswählen. Die Option „Lautstärkeregler an fester Position“ deaktivieren.

Ist diese Funktion deaktiviert, ist die Lauter-Taste immer oben oder rechts, während die Leiser-Taste immer unten oder links ist. Die einheitliche Position sorgt dafür, dass Fehleingaben minimiert werden. Für mich jedenfalls ist es die richtige Einstellung, da ich so nicht überlegen muss, auf welche Taste ich denn jetzt wirklich drücken muss.