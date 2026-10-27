iPhone Duo

Leiser statt lauter? Lautstärketasten am iPhone Duo richtig einstellen

So geht's

Freddy1 Kommentar zu Leiser statt lauter? Lautstärketasten am iPhone Duo richtig einstellen
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

iPhone Duo

Mir ist es jetzt schon mehrfach passiert: Obwohl ich die Lautstärke am iPhone Duo erhöhen wollte, habe ich den Ton leiser gestellt. Warum? Weil Apple von Haus aus beim iPhone Duo eine dynamische Anpassung der Tasten voreinstellt. Da man wegen des klappbaren Designs das iPhone Duo öfter dreht und wendet, sind die Lautstärketasten auch immer anders ausgerichtet. Wer jedoch eine einheitliche Funktion wünscht, deaktiviert die Standardeinstellung, sodass sich folgendes Verhalten ergibt.

Lautstärketasten am iPhone Duo fixieren

Um zu verhindern, dass die Tasten sich dynamisch anpassen, könnt ihr die Option wie folgt deaktivieren:


  1. Auf dem iPhone Duo die „Einstellungen“ öffnen.
  2. Etwas nach unten scrollen und „Töne & Haptik“ auswählen.
  3. Die Option „Lautstärkeregler an fester Position“ deaktivieren.
iPhone Duo Lautstärke
Hier findet ihr die Einstellung.

Ist diese Funktion deaktiviert, ist die Lauter-Taste immer oben oder rechts, während die Leiser-Taste immer unten oder links ist. Die einheitliche Position sorgt dafür, dass Fehleingaben minimiert werden. Für mich jedenfalls ist es die richtige Einstellung, da ich so nicht überlegen muss, auf welche Taste ich denn jetzt wirklich drücken muss.

Apple iPhone Duo 256 GB - Sternenweiß | 7,6' inneres Display, 5,4' Super Retina XDR...
Apple iPhone Duo 256 GB - Sternenweiß | 7,6" inneres Display, 5,4" Super Retina XDR...
  • GRÖSSTES DISPLAY. IN EINEM DÜNNEN, FALTBAREN DESIGN – Das größte iPhone Display aller Zeiten mit einem inneren Display mit Nanotextur, um...
  • FALTBAR. WANDELBAR. AUFSTELLBAR – Vielseitige Positionen ermöglichen neu gedachte iOS Erlebnisse für mehr Produktivität, Multitasking und ein...
2.299,00 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 27.10.2026

Anzeige

Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

Mehr über das iPhone Duo

Kommentare 1 Antwort

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2026 appgefahren.de