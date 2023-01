Lidl starte zahlreiche Smart Home Angebot mit ZigBee-Technik

Falls ihr euch heute zum Wocheneinkauf in den Supermarkt begebt, dann ist die Chance zumindest bei Lidl groß, dass ihr über einige Smart Home Produkte rund um das Thema Beleuchtung stolpert. Aber nicht nur in den Filialen, sondern auch im Online-Shop sind zahlreiche Produkte im Preis reduziert.

Im Prinzip funken alle Smart Home Geräte der Marke Silvercrest über den Funkstandard ZigBee, prinzipiell lassen sie sich also auch mit Hubs wie Philips Hue oder Homey verbinden. Gerade bei Philips Hue muss man allerdings aufpassen, denn nicht alle Geräte werden unterstützt – beispielsweise der Bewegungsmelder oder die Mehrfachsteckdose.

Solltet ihr in der Apple-Welt zuhause sein und alles mit HomeKit steuern, dann legen wir euch den Silvercrest Gateway mit HomeKit ans Herz. Für nur 19,99 Euro bekommt ihr hier einen Hub, der alle verbundenen ZigBee-Geräte auch an HomeKit weiterreichen kann. So lassen sich beispielsweise smarte Leuchtmittel oder Steckdose einfach mit Siri steuern und in HomeKit-Automationen verwenden.

Schaut am besten Mal auf der Aktionsseite vorbei. Dort findet ihr alle Produkte der Aktion, die meisten davon sind nämlich nur im Online-Shop erhältlich. Mein Favorit ist die Außensteckdose für 12,99 Euro, denn gerade in Sachen ZigBee hat man sonst kaum Alternativen.