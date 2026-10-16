Lieferzeit des iPhone Duo binnen Minuten im Januar

Es ist das eingetroffen, wovon bereits zuvor ausgegangen werden musste: Die Stückzahlen des iPhone Duo reichen nicht aus, um den Bedarf zum Start zu decken. Ob das nun an zu wenigen Geräten oder einem zum großen Ansturm liegt, das können wir euch nicht sagen. Klar ist: Die Lieferzeit des ersten faltbaren iPhones liegt mittlerweile im Dezember.
So lief es in der appgefahren-Redaktion
Frederick und ich haben uns pünktlich um 13:45 Uhr versammelt, um die bereits vorbereiteten iPhone-Bestellungen um 14:00 Uhr abzuschicken. Mehrere Browser-Tabs und die Apple Store App auf mehreren Geräten sollten die Chancen erhöhen, ein (oder besser sogar zwei) iPhone Duo zu ergattern.
Um 14:01 Uhr passierte es dann auf Fredericks iPhone: Die Apple Store App öffnete sich und mit einem Klick war das iPhone Duo bestellt. Apple verspricht eine Lieferung am 23. Oktober – ein Gerät konnten wir uns also schon mal sichern.
Während Frederick schon fertig war, tat sich bei mir noch gar nichts – die Apple Store App zeigte auf allen Geräten weiterhin den Wartebildschirm an. Um 14:02 Uhr meldete sich dann Safari auf dem Mac – doch hier sind es einfach zu viele Klicks, um die Bestellung endgültig abzusenden. Die Bestätigung kam dann auch erst um 14:04 Uhr – mit einer Lieferzeit zwischen dem 10. und 17. November. Es wird also noch nicht einmal was mit einem Geschenk zum runden Geburtstag am 4. November.
Die Apple Store App sprang auf meinen Geräten übrigens erst um 14:09 Uhr um – da war natürlich schon alles zu spät.
iPhone Duo mittlerweile erst im Januar 2027 verfügbar
Mittlerweile ist die Lieferzeit für alle Modelle noch weiter angestiegen. Egal welche Farbe und wie viel Speicherplatz, weitere Bestellungen werden erst im Januar 2027 ausgeliefert. Und es ist davon auszugehen, dass die Lieferzeit in den nächsten Stunden noch weiter nach hinten rücken wird.
Ich kann mich nicht erinnern, wann man nach so kurzer Zeit bereits mehr als drei Monate auf ein neues iPhone hat warten müssen. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie es bei euch lief, falls das iPhone Duo auf eurem Wunschzettel stand (oder noch steht)…
Kommentare 15 Antworten
Mein Store ist erst 14:06/7 online gegangen, da waren Lieferungen bereits auf Anfang Dezember lol
3 bis 10.11 bei mir bestellt mit Vorbereitung um 14:03
4 Minuten nach 2 = Anfang November (ich).
13 Minuten nach 2 = Dezember und jetzt Januar. …
Unglaublich. Deutschland, das Meckerlandd, schreit wegen der hohen Benzinpreise, für die die USA verantwortlich sind, aber der Bundesregierung dafür die Schuld gegeben wird.
Deutschland schreit wegen zu hoher Bewirtungskosten und man bekommt keinen Platz ohne vorherige Reservierung.
Deutschland schreit wegen allem und jedem und doch muss man auf ein iPhone für mindestens 2.300,-€ Monate warten. Unglaublich.
Mir fällt noch etwas ein, sünd teuer Wellnesshotels sind auf zig Monate ausgebucht.
In der Hoffnung, dass die Angabe dort verlässlich ist, habe ich nun bei MediaMarkt bestellt und bei Apple werde ich stornieren. Auch ich habe bei Apple sofort bestellt, als es möglich war. Circa 14:02 Uhr. Dennoch hätte ich nicht vor dem 10. November damit rechnen dürfen.
Wenn MediaMarkt am 23.10. liefert, dann würde mich das sehr, sehr wundern. Ich würde die Apple-Bestellung erstmal nicht stornieren…
Media Markt spricht vom 24. in meiner Bestellbestätigung. Ich nehme es jetzt wie es kommt. 🙂
Ich hatte offensichtlich Glück: Ich habe auch direkt bei Apple bestellt (14:02) und erhalte das iPhone Duo, sternenweiss mit 1 TB, exakt zum Verkaufsstart am kommenden Freitag, 23. Oktober.
iPhone Duo 512 Sternenweis völlig entspannt um 14:00 Uhr bestellt ( vorbereitete Bestellung ).
Kommt am 23.11.
Ich hoffe für dich, dass es schon am 23.10. kommt 😉
Der Apple Store hat mich diesbezüglich noch nie enttäuscht: Ich kann mich noch gut an den Run auf das iPhone X erinnern. Die Lieferfristen beim Apple Store wurden innerhalb von Minuten länger und länger. Auch damals hatte ich das Glück, das damals völlig neuartige Gerät gleich beim Verkaufsstart in den Händen zu halten.
Freut mich für euch ist sicher ein tolles Gerät, werde es mir mal ansehen und wenn es mir gefällt wird es auch gekauft.
Ich hab tatsächlich ganz naiv mich auf den Store am iPhone verlassen aber hatte Glück damit. Ca 14:01 ging es dann auch und mit einem Klick konnte ich die vorbereitete Bestellung erledigen – Lieferung am 23.10. (weiß 512gb)
Freu mich riesig und bin schon sehr gespannt.
Apple Store App auf dem iPhone 14:01 Uhr online, 10 Sekunden später die vorbereite Bestellung bestätigt, kommt am 23.10.
Ich frage mich, wie viele es wohl bestellt haben, um es dann teurer weiterzuverkaufen…