Lieferzeit des iPhone Duo binnen Minuten im Januar

Es ist das eingetroffen, wovon bereits zuvor ausgegangen werden musste: Die Stückzahlen des iPhone Duo reichen nicht aus, um den Bedarf zum Start zu decken. Ob das nun an zu wenigen Geräten oder einem zum großen Ansturm liegt, das können wir euch nicht sagen. Klar ist: Die Lieferzeit des ersten faltbaren iPhones liegt mittlerweile im Dezember.

So lief es in der appgefahren-Redaktion

Frederick und ich haben uns pünktlich um 13:45 Uhr versammelt, um die bereits vorbereiteten iPhone-Bestellungen um 14:00 Uhr abzuschicken. Mehrere Browser-Tabs und die Apple Store App auf mehreren Geräten sollten die Chancen erhöhen, ein (oder besser sogar zwei) iPhone Duo zu ergattern.

Um 14:01 Uhr passierte es dann auf Fredericks iPhone: Die Apple Store App öffnete sich und mit einem Klick war das iPhone Duo bestellt. Apple verspricht eine Lieferung am 23. Oktober – ein Gerät konnten wir uns also schon mal sichern.

Während Frederick schon fertig war, tat sich bei mir noch gar nichts – die Apple Store App zeigte auf allen Geräten weiterhin den Wartebildschirm an. Um 14:02 Uhr meldete sich dann Safari auf dem Mac – doch hier sind es einfach zu viele Klicks, um die Bestellung endgültig abzusenden. Die Bestätigung kam dann auch erst um 14:04 Uhr – mit einer Lieferzeit zwischen dem 10. und 17. November. Es wird also noch nicht einmal was mit einem Geschenk zum runden Geburtstag am 4. November.

Die Apple Store App sprang auf meinen Geräten übrigens erst um 14:09 Uhr um – da war natürlich schon alles zu spät.

iPhone Duo mittlerweile erst im Januar 2027 verfügbar

Mittlerweile ist die Lieferzeit für alle Modelle noch weiter angestiegen. Egal welche Farbe und wie viel Speicherplatz, weitere Bestellungen werden erst im Januar 2027 ausgeliefert. Und es ist davon auszugehen, dass die Lieferzeit in den nächsten Stunden noch weiter nach hinten rücken wird.

Ich kann mich nicht erinnern, wann man nach so kurzer Zeit bereits mehr als drei Monate auf ein neues iPhone hat warten müssen. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie es bei euch lief, falls das iPhone Duo auf eurem Wunschzettel stand (oder noch steht)…