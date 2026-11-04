Lisen Mini Powerbank überzeugt mit Formfaktor und Schnellladen

Wenn es eine kleine, kompakte und dennoch starke Powerbank sein soll, bietet Lisen ab sofort die neue Mini Powerbank an. Ausgestattet mit 10.000 mAh, ist sie nur 10,3 x 6,4 x 2,3 Zentimeter groß und wiegt dabei nur 70 Gramm. Gleichzeitig ist auch ein kurzes USB-C-Kabel mit dabei, damit ihr sofort startklar seid, um euer iPhone wieder mit Strom zu versorgen.

Die handliche Form gefällt mir gut, und die generelle Verarbeitung passt, obwohl viel Kunststoff zum Einsatz kommt. Optisch ist die Powerbank ein Klassiker, denn echte Highlights bleiben aus. Das USB-C-Kabel, das per Halterung und Schlaufe an der Powerbank hängt, lädt angeschlossene Geräte mit bis zu 45 Watt auf. Das Kabel aus der Halterung zu fummeln, ist etwas nervig, dafür ist aber sichergestellt, dass es unterwegs nicht verloren geht.

Neben USB-C steht auf der anderen Seite ein zusätzlicher USB-A-Anschluss bereit, um auch ältere Geräte aufladen zu können. Während USB-C bis zu 45 Watt liefert, gibt es über USB-A nur 27 Watt. Die Nutzung beider Anschlüsse gleichzeitig ist nicht zu empfehlen, da es dann insgesamt nur 15 Watt Output gibt.

So schnell ist die Lisen Mini Powerbank wirklich

Ich habe mein iPhone Duo mit der Lisen Mini Powerbank aufgeladen und konnte einen Spitzenwert von 40 Watt erreichen. Im Durchschnitt lädt die Powerbank das Duo aber mit 38 Watt auf, was auch den angegebenen Werten von Apple entspricht.

Zudem habe ich die Powerbank an mein iPad Pro angeschlossen, um zu prüfen, ob der Akku auch die angegebenen 45 Watt Output schafft. Hier habe ich jedoch festgestellt, dass mein iPad Pro mit maximal 32 Watt lädt. An meinem MacBook Pro hat die Powerbank dagegen mit 43 Watt geladen, was fast dem Maximum entspricht, aber für das MacBook an sich etwas wenig ist.

Letztendlich hängt die abgegebene Leistung auch mit dem Endgerät zusammen, da nicht alle Geräte das Schnellladen mit hohen Werten unterstützen. Der Test zeigt aber: Die Lisen Mini Powerbank liefert das ab, was sie verspricht.

Kleines Display zeigt die restliche Kapazität an

Nützlich ist das Display, das die restliche Kapazität in Prozent anzeigt und gleichzeitig mit einem Blitz-Icon visualisiert, ob die Powerbank gerade andere Geräte lädt oder selbst wieder aufgeladen wird. Wenn ihr die Powerbank am Netzteil aufladet, könnt ihr sogar die einzelnen Prozentschritte live mitverfolgen. Das Display ist gut ablesbar und völlig ausreichend – mehr braucht es nicht.

Mein Fazit zur Lisen Mini Powerbank

Ich kann resümieren, dass die Lisen Mini Powerbank einen handlichen Formfaktor aufweist, gut verarbeitet ist, mit einem Kabel daherkommt, ein Display bietet und die angegebene Leistung erreicht. Und das zu einem mehr als fairen Preis, denn mit dem aktuellen Gutschein, der sich auf der Produktseite aktivieren lässt, fällt der Preis von ehemals 49,99 Euro auf nur 32,03 Euro.