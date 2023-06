Little Big Workshop: Industrie-Simulation landet neu im App Store

Wir freuen uns immer wieder, wenn es Entwicklerstudios schaffen, noch echte Premium-Games im App Store zu veröffentlichen, die ohne In-App-Käufe, Werbung oder Abos auskommen. Mit Little Big Workshop (App Store-Link) ist nun ein weiterer Titel dieser Art im deutschen App Store erschienen, der ab sofort zum Preis von 9,99 Euro für iPhones und iPads geladen werden kann.

Little Big Workshop reiht sich ein in das Genre der Aufbau- und Strategiespiele und benötigt neben iOS bzw. iPadOS 14.0 oder neuer auch rund 323 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Auch eine deutsche Lokalisierung ist bereits seit dem Release im App Store vorhanden.

„Stelle dir vor, über Nacht erscheint in deinem Wohnzimmer eine magische Fabrik. Ein sorgfältig geplantes Meisterwerk, in dem kleine fleißige Arbeiter alles zusammenschustern, was sich die Kunden wünschen. Quietscheentchen und Kommoden, Drohnen und E-Gitarren, Motorroller und weitere umwerfende Sachen können mit verschiedenen Materialien hergestellt und für bare Münze verkauft werden. Geld, welches du direkt wieder in deine Fabrik investierst, für mehr Maschinen, Angestellte und Arbeitsflächen. In Little Big Workshop wirst du zum Industrie-Tycoon!“

So berichten die Publisher von HandyGames zu Little Big Workshop im App Store. Als Boss einer Miniatur-Fabrik hat man viel zu erledigen, und so unter anderem die Werkshallen zu organisieren, die Arbeiter und Arbeiterinnen zu managen, neue Maschinen zu kaufen und effiziente Produktionslinien zu gestalten – alles mit dem Ziel, die eigene Kundschaft schnell und zufriedenstellend beliefern zu können.

Mehrere Industriezweige und über 50 Produkte zum Herstellen

Gewählt werden kann aus unterschiedlichen Industriezweigen und mehr als 50 verschiedenen Produkttypen zur Herstellung, die aus mehreren Teilen und Rohmaterialien produziert werden. Grundsätzlich basiert das Gameplay von Little Big Workshop auf einem Sandbox-System, bei dem man herumtüfteln und ausprobieren kann, bis alles genauso funktioniert, wie man es sich vorstellt. Highscores gibt es daher im Spiel nicht.

Zu den weiteren Features von Little Big Workshop gehört ein vollständig simulierter Tag- und Nachtrhythmus und ein niedlicher Modellbau-Grafikstil. Auch die Arbeitsbelastung der Angestellten spielt eine Rolle: Fordert man sie zu hart, können sie sich gegen einen wenden. Für Neulinge hält Little Big Workshop auch ein kleines Tutorial bereit, um sich im Spiel sofort zurechtfinden zu können. Falls ihr abschließend vor dem Kauf noch weitere Eindrücke zur Neuerscheinung benötigt, könnt ihr euch den offiziellen Trailer zu Little Big Workshop ansehen.