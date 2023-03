Little Snitch Mini: Schmale Version des Netzwerk-Tools jetzt im Abo

Das Netzwerk-Tool Little Snitch haben wir euch hier im Blog ja schon ein paar Mal vorgestellt. Ab sofort könnt ihr eine Light-Version des beliebten Dienstes im Abo-Modell für 1,49 Euro monatlich bzw. 14,99 Euro jährlich laden. Wir stellen vor: Little Snitch Mini.

Little Snitch Mini ist gewissermaßen die kleine Schwester von Little Snitch und lässt euch alle Netzwerkverbindungen überwachen, die von eurem Mac ausgehen. Auf diese Funktion könnt ihr im Falle der neuen Desktop-App kostenfrei zugreifen. Weitere Funktionalitäten wie die Möglichkeit, Verbindungen zu blockieren gibt es im bereits oben erwähnten Premium-Abo.

Ohne Abschluss eines Abos zeigt euch Little Snitch Mini eine Übersicht der Netzwerkaktivitäten, die von den Programmen und Systemkomponenten ausgehen, die ihr auf eurem Mac installiert habe. Über die interaktive Kartenansicht könnt ihr direkt einsehen, wohin, sprich in welche Länder, die einzelnen Programme Verbindungen aufbauen.

In der Menüleiste eures Macs könnt ihr per Klick auf das kleine Balkendiagramm außerdem den eingehenden und ausgehenden Netzwerkverkehr ablesen.

Der reine Überblick über die einzelnen Verbindungen mag allerdings wenig hilfreich erscheinen, wenn ich nicht gleichzeitig in der Lage bin, unerwünschte Verbindungen zu blockieren. Und hier kommt nun das Premium-Abo von Little Snitch Mini ins Spiel. Anhand der im Abo enthaltenen Blockierfunktion könnt ihr Apps daran hindern, Daten an ihre Heimatserver zu senden. Mithilfe user-generierter Blockierlisten zu Themen wie „Werbung“, „Tracking“ oder „Schadsoftware“ soll auch Nutzerinnen und Nutzer, die sich weniger gut in dem Bereich auskennen, das Blockieren solcher Verbindungen erleichtert werden.

Little Snitch Mini vs. Little Snitch

Insgesamt richtet sich Little Snitch Mini im Vergleich zu Little Snitch eher an Nutzende, die über wenig IT-Fachwissen verfügen, aber trotzdem ihre Daten schützen wollen. Das weiterhin für einmalig 69 Euro erhältliche Little Snitch selbst bietet indes – nach einem anfangs höheren Konfigurationsaufwand – auch einen größere Flexibilität im Umgang mit den einzelnen Netzwerkverbindungen. Einen detaillierten Vergleich der beiden Versionen könnt ihr auf der Seite der Entwickler abrufen.

Little Snitch Mini könnt ihr kostenlos im Mac App Store herunterladen. Das Abo mit monatlicher oder jährlicher Zahlweise könnt ihr per In-App-Kauf abschließen.