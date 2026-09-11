Für die Apple Watch Series 12 und Apple Watch Ultra 4 hat Apple gleich zwei neue Funktionen verfügbar gemacht, die auf die Namen Live Rewind und Siri Recap hören. Siri zeichnet im Hintergrund automatisch Notizen zu Gespräche im Laufe des Tages auf und generiert Zusammenfassungen, während Live Rewind das Gesagte der letzten 15 Sekunden zusammenfasst. Funktionen, bei denen hierzulande große Datenschutzbedenken bestehen.

Doch das ist ohnehin nicht relevant, da die neuen Features vorerst nur in englischer Sprache als Beta starten. Da sie Siri AI voraussetzen, das bei uns ab Montag eben nicht verfügbar ist, sind die neuen Funktionen hierzulande derzeit von keinem Interesse. Ob und wie Apple Live Rewind und Siri Recap nach Deutschland bringt, bleibt abzuwarten. Dennoch erklärt Apple ausführlich, was mit den Daten passiert.

Audio wird nicht aufgezeichnet oder gespeichert: Die Audio Intelligence-Funktionen erstellen keine Audioaufnahmen. Weder das Betriebssystem noch Apps, du selbst oder Apple können auf Audio zugreifen – es gibt schlicht keine Aufzeichnungen, die geteilt, weitergeleitet oder offengelegt werden könnten.

Rohes Audio bleibt für niemanden zugänglich: Es gelangt in einen geschützten Puffer innerhalb der Secure Exclave des S11-Chips, ein hardware-isolierter Bereich in Apple Watch und iPhone, der Sensordaten getrennt vom restlichen System verarbeitet. Weder Betriebssystem noch Apps, du selbst oder Apple haben Zugriff auf diese Daten, die nach der Verarbeitung sofort gelöscht werden.

Siri Recap und Live Rewind sind reine Gedächtnisstützen, keine detaillierten Mitschnitte: Siri Recap erstellt kein Transkript, sondern eine kurze, allgemeine Zusammenfassung, ähnlich handschriftlichen Notizen nach einem Gespräch. Live Rewind zeigt lediglich einen Textausschnitt der letzten 15 Sekunden, damit dir nichts entgeht.

Deine Daten bleiben auch vor Apple verborgen: Für Siri Recap fassen Apples Foundation Models in Private Cloud Compute (PCC) die finale Ausgabe zusammen und formatieren sie. Diese Daten werden weder von Apple noch von Dritten gespeichert oder eingesehen, sondern ausschließlich zur Erfüllung deiner Anfrage genutzt. Unabhängige Sicherheitsexperten können das jederzeit überprüfen.

Ohne dein Zutun werden die Daten automatisch gelöscht: Siri Recaps verschwinden nach 7 Tagen, sofern du sie nicht sicherst oder exportierst. Die 15-Sekunden-Ausschnitte von Live Rewind werden rund 30 Sekunden nach Abdunkeln des Apple-Watch-Displays endgültig entfernt – außer du speicherst sie in der Siri-App oder tippst auf „Siri fragen“.

Bei iCloud-Synchronisierung sind deine Daten Ende-zu-Ende-verschlüsselt: Mit Zwei-Faktor-Authentifizierung und Gerätecode werden gesicherte Siri-Recap-Zusammenfassungen und Live-Rewind-Ausschnitte verschlüsselt über die Siri-App auf all deinen Geräten synchronisiert. Zugriff hast nur du, und nur auf Geräten, auf denen du bei iCloud angemeldet bist. Apple besitzt keine Schlüssel – niemand, auch Apple nicht, kann auf diese Ende-zu-Ende-verschlüsselten Daten zugreifen.

Live Rewind verarbeitet auf dem Gerät: Spracherkennung und Verarbeitung laufen vollständig auf Apple Watch und iPhone. Erst wenn du Siri nach einem Textausschnitt fragst oder ihn in der Siri-App sicherst, wird er verschlüsselt an Private Cloud Compute übermittelt.

Siri Recap läuft über mehrere Verschlüsselungsstufen: Die Secure Exclave der Apple Watch verschlüsselt das erkannte Audio und überträgt es an die Secure Exclave des gekoppelten iPhones, wo es entschlüsselt, transkribiert und komprimiert wird. Für die Zusammenfassung sendet Siri Recap eine verschlüsselte, gekürzte Fassung des Transkripts, weniger als halb so lang wie das Original, an Private Cloud Compute. Füllwörter, Wiederholungen und der reine Gesprächston fallen weg, die eigentlichen Themen bleiben erhalten. Zusammen mit relevantem Kontext generiert PCC daraus die finale Zusammenfassung und schickt sie verschlüsselt zurück an iPhone und Apple Watch.

Live Rewind macht sich akustisch und visuell bemerkbar: Bei Aktivierung ertönt ein Signalton aus dem Apple-Watch-Lautsprecher – selbst bei Stummschaltung oder angeschlossenen Kopfhörern. Zusätzlich erscheinen eine Vollbild-Animation und ein Mikrofonsymbol auf dem Display. Da eine klar erkennbare Doppeldruckgeste zum Aktivieren nötig ist, wissen auch Personen in der Nähe, dass die Funktion läuft.