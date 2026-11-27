Diese Zeilen entstehen zwar direkt auf dem MacBook Pro auf dem Weg von Hamburg nach Bochum, an einem normalen Arbeitstag schreibe ich meine Texte auf einer Tastatur von Logitech. Hier gibt es aus meiner Sicht das beste Verhältnis aus Preis und Leistung. Mein aktueller Favorit ist die Logitech MX Keys S.

Und genau die gibt es derzeit bei Amazon und anderen Händlern zu einem guten Preis: 64,99 Euro. Vor den Black-Friday-Angeboten pendelte der Preis zwischen 70 und 80 Euro.

Es handelt sich um die Version mit Nummernblock, die sich problemlos an Macs oder Windows-PCs nutzen lässt. Ihr braucht also ein kleines bisschen mehr Platz auf dem Schreibtisch, ich finde den Komfort-Gewinn aber enorm. Längere Zahlenkombinationen oder Produktnummern gebe ich dort viel schneller ein. Außerdem sind Pfeiltasten und Sondertasten wie Pos1 oder Bild auf und Bild ab nicht irgendwo dazwischengequetscht, sondern ebenso gut erreichbar.

Ich habe mich an das Tippgefühl der Logitech-Tastaturen gewöhnt

Was gibt es sonst noch rund um den Funktionsumfang zu sagen? Die Tastatur kann mit drei verschiedenen Geräten gekoppelt werden, per Tastendruck kann man so beispielsweise einfach zwischen Mac und iPad wechseln. Wenn ihr auch mal in dunklen Umgebungen arbeitet, dann dürft ihr euch auf automatisch beleuchtete Tasten freuen. Die Beleuchtung kann aber auch ausgeschaltet werden, um die Akkulaufzeit zu verlängern. So muss ich die Tastatur erst nach mehreren Wochen laden, wobei das dank USB-C kein großer Akt ist.

Am Ende kommt es auf das Tippgefühl an. Ich kann hier natürlich nicht über eure Erwartungen sprechen, ich habe mich aber sehr an die Logitech MX Keys S gewöhnt und komme mit dem Tastenanschlag sehr gut zurecht. Manche Nutzer schwören ja auf mechanische Tastaturen mit deutlich höheren Tasten, das ist aber nicht mein Fall. Ich finde, dass die Logitech-Tastatur den MacBooks seit 2021 schon relativ nahe kommt.