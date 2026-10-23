Logitech MX Master 4: Die beste Maus so günstig wie noch nie

Vor gut einem Jahr gestartet, gibt es die Logitech MX Master 4 jetzt erstmals für unter 100 Euro! Amazon verkauft die graue Maus aktuell für 109,99 Euro, allerdings gibt es einen Gutschein in Höhe von 12,50 Euro, der automatisch an der Kasse eingelöst wird. Der Endpreis beträgt demnach nur noch 97,49 Euro. Günstiger gab es die Master 4 noch nie.

Ich selbst habe die MX Master von Logitech jahrelang benutzt, jedoch bin ich auf die ergonomische Maus Logitech Lift umgestiegen. Diese liefert zwar nicht so viele Features wie die Master 4, doch die vertikale Position ist für lange Arbeit am Schreibtisch für mich einfach besser. Dennoch empfehle ich die Logitech MX Master 4 an jeden, der eine klassische Maus sucht, denn meiner Meinung nach bietet sie einfach das beste Komplettpaket.

Die wichtigsten Funktionen der Logitech MX Master 4 im Überblick

1. Haptisches Feedback

Die Maus gibt spürbare Rückmeldungen bei bestimmten Aktionen. Intensität und unterstützte Funktionen lassen sich über die Software anpassen.

2. Actions Ring

Ein Schnellzugriffsmenü direkt am Mauszeiger. Darüber lassen sich Shortcuts, Werkzeuge und App-Funktionen aufrufen, ohne durch Menüs navigieren zu müssen. Die Einrichtung erfolgt über Logi Options+.

3. MagSpeed-Scrollrad

Scrollt präzise durch einzelne Zeilen oder im Freilauf extrem schnell durch lange Dokumente und Webseiten – laut Logitech bis zu 1.000 Zeilen pro Sekunde.

4. Seitliches Daumenrad

Ermöglicht horizontales Scrollen, etwa in breiten Tabellen, großen Zeitleisten oder Bildbearbeitungsprogrammen.

5. 8.000-DPI-Sensor

Der Darkfield-Sensor arbeitet auf vielen Oberflächen, sogar auf Glas. Die Empfindlichkeit lässt sich anpassen.

6. Ergonomisches Design und Gestensteuerung

Die geformte Maus mit Daumenablage, Zurück-/Vorwärts-Tasten und Gestentaste unterstützt komfortables Arbeiten und individuell belegbare Aktionen.

7. USB-C und lange Akkulaufzeit

Der integrierte Akku hält laut Hersteller bis zu 70 Tage. Eine Minute Schnellladen soll Energie für bis zu drei Stunden Nutzung liefern.

8. Kabellose Verbindung und Personalisierung

Verbindung per Bluetooth oder Logi-Bolt-USB-Empfänger. Tasten, Scrollverhalten und viele App-spezifische Aktionen lassen sich über die Logitech-Software anpassen.

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Für Büroarbeit, Bildbearbeitung, Videoschnitt und große Tabellen sind vor allem das MagSpeed-Rad, das Daumenrad und die programmierbaren Tasten interessant. Die größten Neuerungen der MX Master 4 sind jedoch der Actions Ring und das haptische Feedback. Ob sich ein Wechsel von einer alten Maus lohnt, hängt davon ab, wie intensiv man diese Funktionen nutzen möchte.