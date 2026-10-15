Logitech MX Master 4 kaufen und Pop-Maus gratis erhalten

Angebote in Hersteller-Shops sind ja immer so eine Geschichte, denn oftmals werden dort Produkte zum Listenpreis verkauft, während man im Handel ohnehin schon ordentliche Rabatte bekommt. Bei einer aktuellen Aktion bei Logitech und der noch recht neuen Logitech MX Master 4 sieht es aber etwas anders aus. Wir haben die Details für euch.

Offiziell kostet die Maus, die ich auch auf meinem Schreibtisch täglich nutze, 129,99 Euro. Logitech bietet die Logitech MX Master 4 aktuell aber mit einem Rabatt von 20 Euro an. Damit liegt man nur knapp über dem aktuellen Preisvergleich von 103,99 Euro. Zusätzlich erhaltet ihr mit dem Gutscheincode HUEXLOGI eine Logitech Pop Maus in einer Farbe eurer Wahl als kostenlose Dreingabe. Die kleine, bunte Maus hat einen Wert von rund 20 Euro.

Um das Geschenk zu erhalten, legt ihr einfach die Logitech MX Master 4 oder ein anderes Logitech-Produkt von der Aktionsseite im Wert von mindestens 50 Euro in den Warenkorb und gebt dort den Gutschein HUEXLOGI ein. Es erscheint dann ein kleiner Hinweis, dass ihr ein Geschenk hinzufügen könnt – hier wählt ihr einfach die Pop-Maus eurer Wahl.

Die wichtigsten Features der Logitech MX Master 4

Während sich die bunte und kleine Logitech Pop Maus vor allem für den Einsatz unterwegs oder als Ersatz eignet, ist die Logitech MX Master 4 eine hochgezüchtete Variante mit allen erdenklichen Funktionen.

Schauen wir uns doch mal an, was die vierte Generation an Neuerungen bekommen hat. Ursprünglich beworben wurde zum Beispiel der neue Action Ring, eine neue Software-Funktion, um Schnellaktionen ausführen zu können. Dieses kreisförmige On-Screen-Overlay ist mittlerweile auch für andere MX-Mäuse verfügbar.

Ebenfalls neu ist das haptische Feedback, das zum Beispiel beim Aktivieren des Action Rings eingesetzt wird. Ich habe die Vibrationen, die ohnehin nur bei ganz bestimmten Aktionen zum Einsatz kommen, deaktiviert. Hier hoffe ich noch auf weitere Updates.

Rund um den Daumen gibt es zwei Neuerungen, die für euch gegebenenfalls interessant sind. Das seitliche Scrollrad zum horizontalen Scrollen sitzt etwas weiter vorn und ist damit tatsächlich leichter erreichbar. Zudem gibt es vor den Vor- und Zurücktasten eine zusätzliche, frei belegbare Taste.