Logitech MX Mechanical: Bei der neuen Tastatur bin ich wirklich zwiegespalten

Im Mai hat Logitech gleich zwei neue Produkte auf den Markt gebracht: Die Logitech MX Master 3S und die Logitech MX Mechanical. Eine Maus und eine Tastatur, die wir uns natürlich beide genauer ansehen mussten. Immerhin waren wir mit den Vorgängern bisher stets sehr zufrieden.

Mein Kollege Frederick hat euch vor seinem Urlaub ja schon die MX Master 3S vorgestellt, auch ich habe mir die Maus mittlerweile gekauft. Insbesondere das wirklich sehr leise Klicken hat mich auf Anhieb begeistern können. Heute möchte ich mit euch zusammen einen Blick auf die Logitech MX Mechanical werfen.

Logitech MX Mechanical ist in verschiedenen Varianten erhältlich

Ausprobieren durfte ich die große Version der MX Mechanical mit Ziffernblock im Stil „leise und taktil“. Alternativ gibt es auch noch „linear“ sowie „clicky“, zudem sind alle drei Varianten auch in einer kompakten Form ohne Ziffernblock erhältlich. Die Preise variieren dabei zwischen 159,99 und 179,99 Euro.

Die grundlegenden Funktionen können sich zunächst einmal sehen lassen. Die Tastatur verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung, wobei sich bei deren Nutzung die Akkulaufzeit von bis zu 10 Monaten auf bis zu 15 Tage reduziert. Hier müsst ihr euch einfach entscheiden, was euch besser taugt, im Büro brauche ich die Beleuchtung zum Beispiel gar nicht. Aufgeladen wird übrigens einfach über einen USB-C-Anschluss.

Die Verbindung zum Mac erfolgt via Bluetooth oder dem noch recht neuen Bolt-Adapter von Logitech, der per USB-A an den Mac oder einen Computer mit Linux oder Windows angeschlossen wird. Dort installiert ihr euch am besten die Logi Options+ App, in der die Tastatur weiter konfiguriert werden kann. Praktisch: Bei der großen Tastatur gibt es einige Extra-Tasten, etwa zum Einblenden des Schreibtisches.

Am Ende kommt es bei einer Tastatur aber vor allem auf eines an: Das Tippgefühl. Und das zu beurteilen, ist eine gar nicht mal so einfache Sache, denn es hängt vor allem davon ab, an was ihr gewohnt seid. Ich hatte zuletzt die Logitech MX Keys im Einsatz, hier gibt es deutlich flachere Tasten mit einem viel kürzeren Anschlag. Das sieht bei einer mechanischen Tastatur wie der Logitech MX Mechanical natürlich ganz anders aus.

Ein großer Unterschied: Höher als die MX Keys

Was mir im direkten Vergleich auffällt: Die MX Mechanical ist deutlich höher, aufgrund der fehlenden Handballenauflage muss man die Hände schon ein wenig anwinkeln. Das spürt man nach einiger Zeit schon, zumindest wenn man es sonst anders gewohnt ist. An das Tippgefühl selbst habe ich mich dagegen schnell gewohnt und bin sehr gut zurecht gekommen. Was bei der mechanischen Tastatur sehr auffällig ist: Es schleichen sich deutlich weniger Tippfehler ein, da man die neben der gewünschten Taste liegenden Buchstaben einfach nicht so leicht versehentlich mitdrücken kann. Aus meiner Sicht ist das tatsächlich ein bemerkenswerter Vorteil.

Definitiv ein Unterschied ist die Lautstärke. Während die MX Master 3S ja wirklich flüsterleise geworden ist, sieht das bei der MX Mechanical selbst in der Konfiguration „leise und taktil“ deutlich anders aus. Die Tastatur ist laut. Da müssen wir gar nicht groß diskutieren. Gerade wenn man sich den Büroraum mit einer anderen Person teilt, kann das schon echt nervig werden. Wenn ihr ohnehin alleine arbeitet, ist es eine Frage des Geschmacks.

Ehrlicherweise habe ich in den letzten Jahren keine mechanische Tastatur im Einsatz gehabt, auf der MX Mechanical haben sich meine Finger aber auf Anhieb wohl gefühlt. Eher kritischer sehen meine Handgelenke und auch die Ohren den Einsatz dieser Logitech-Tastatur, weshalb ich erst einmal bei der MX Keys bleibe – die zudem auch noch deutlich günstiger in der Anschaffung ist. Solltet ihr aber speziell ein Auge auf eine mechanische Tastatur werfen, schaut euch dieses neue Modell mal an. Die MX Mechanical ist zwar schon auf Amazon gelistet, die Preise dort sind aber noch deutlich höher als im Logitech-Shop.

