Logitech optimiert zahlreiche Eingabegeräte für den Mac

Mit den Eingabegeräten von Logitech bestreiten wir seit einer ganzen Weile unseren Alltag. Auf meinem Schreibtisch werkelt eine Logitech MX Keys Tastatur, dazu hat sich mittlerweile eine Logitech MX Master 3S gesellt. Einige seiner unlängst vorgestellten Produkte hat Logitech jetzt speziell für den Mac optimiert. Aber ist das wirklich notwendig?

Meiner Meinung nach nicht. Denn auch bisher ließen sich die Tastaturen und Mäuse bereits ohne Probleme und Einschränkungen mit dem Mac verwenden. Die für Apple-Computer optimierten Tastaturen verfügen nun ausschließlich über Mac-Beschriftungen, so findet ihr beispielsweise das @-Zeichen nur noch auf der Taste L. Bei den universellen Lösungen ist das E-Mail-Icon zusätzlich noch auf der Q-Taste platziert.

Bei den beiden „optimierten“ Mäusen, namentlich die MX Master 3S und die Lift, gibt es dagegen keine Änderungen. Abgesehen von einem etwas anderen Farbton bei der MX Master 3S, aber das macht am Ende wohl auch keinen großen Unterschied. Meine Empfehlung: Wenn euch eines der Produkte interessiert, kauft die Variante, die ihr aktuell im Handel am günstigsten bekommt. Ihr bekommt die gleiche Technik geboten.

Diese Produkte bietet Logitech jetzt speziell für den Mac an

MX Mechanical Mini for Mac: Logitechs erste für Mac optimierte mechanische Tastatur ist in den Farben Space Grey und Pale Grey erhältlich und besitzt das Tastaturlayout für Mac. MX Mechanical Mini for Mac ist mit Tactile Quiet Switches ausgestattet und bietet eine intelligente Hintergrundbeleuchtung, die bei verschiedenen Lichtverhältnissen für optimale Lesbarkeit sorgt. Mit Easy-Switch können bis zu drei verschiedene Apple Geräte mit macOS, iPadOS oder iOS mit der Tastatur verbunden werden. Preis: 179,99 Euro

Logitech MX Mechanical Mini für Mac, Kabellose Tastatur mit Beleuchtung, Flache Tasten, Taktile...

Flüssiges, leises Tippen: Die Tastatur bietet mechanische, taktile und leise Tasten für ein hervorragendes Tastgefühl mit geringerem Geräuschpegel...

MX Master 3S for Mac: Passend zur Tastatur ist die MX Master 3S for Mac in den Farben Space Grey und Pale Grey erhältlich. Mit dem elektromagnetischen MagSpeed-Rad können Nutzer:innen 1.000 Zeilen pro Sekunde überfliegen und die DPI zwischen 1.000 und 8.000 einstellen, um auf einem oder mehreren hochauflösenden Monitoren präzise zu arbeiten. Die MX Master 3S for Mac ist mit Quiet Clicks ausgestattet, funktioniert auf Glas, lässt sich während des Gebrauchs schnell über das USB-C-Kabel aufladen und kann mit Easy-Switch bis zu drei verschiedene Apple-Geräte unter macOS und iPadOS verbinden. Preis: 129,99 Euro

Logitech MX Master 3S für Mac - Kabellose Bluetooth-Maus mit ultraschnellem Scrollen, Ergo, 8K DPI,...

Starke Leistung: Die MX Master 3S für Mac Bluetooth-Maus verfügt über einen 8K DPI Glas-Sensor(2) und leise Klicks - mit 90% weniger...

Lift for Mac: Die ergonomische vertikale Maus Lift for Mac wurde für ganztägigen Komfort entwickelt und ist ideal für Menschen mit kleinen bis mittelgroßen Händen. Der 57°-Winkel der Lift for Mac wurde im Logitech Ergo Lab entwickelt und getestet und bringt die Hand in eine natürliche Position. Preis: 79,99 Euro

Logitech Lift for Mac, kabellose vertikale ergonomische Maus, Bluetooth, leise Klicks,...

Entwickelt für Mac: Kompatibel mit Apple MacBook Pro, MacBook Air, iMac- und iPad-Modellen über Bluetooth Low Energy (BLE)

K380 Tastatur for Mac: Die K380 Multi-Device-Tastatur ist eine moderne Tastatur mit einem minimalistischen Layout, die sich hervorragend in eine Apple-Umgebung integrieren lässt und nahtlos mit Apple-Geräten zusammenarbeitet. Die leichte, platzsparende Tastatur ist in der neuen Farbe Blueberry erhältlich und bietet einen optimalen Tippkomfort, egal ob zu Hause oder unterwegs. Preis: 54,99 Euro