Luftqualität-App: App des Umweltbundesamtes zeigt euch die aktuelle Luftqualität

Bereits seit einigen Tagen wird über die derzeit besonders schlechte Luftqualität in Deutschland berichtet. Das Umweltbundesamt (UBA) hat hierzu heute nun ebenfalls eine Mitteilung herausgegeben und vor der hohen Feinstaubbelastung gewarnt, der Menschen in Deutschland derzeit ausgesetzt sind. Das UBA empfiehlt zudem die Nutzung seiner Luftqualität-App (App-Store-Link), mit der ihr euch jederzeit über den aktuellen Stand der Luftqualität vor Ort informieren könnt.

Grund für die hohe Feinstaubbelastung seien die erhöhten Energieaufwendungen, die im Winter standardmäßig für den Betrieb von Heizungen und Co. entstehen. Aber auch Abgase, die im Rahmen des Straßenverkehrs entstehen, belasten die Luftqualität zusätzlich. Da der Luftaustausch derzeit aufgrund der Hochdruckwetterlage eingeschränkt ist, bleiben die Schadstoffe in hoher Konzentration in der Luft „gefangen“ – bis der nächste Wetterwechsel Abhilfe schafft und mit Wind und Regen oder Schnee die Luft wieder reinigen kann.

Um jeweils auf dem neuesten Stand in Sachen Luftqualität zu bleiben, empfiehlt das UBA die Nutzung seiner kostenlosen Luftqualität-App, die für iPhone und Apple Watch verfügbar ist.

Die App ermöglicht es euch, die aktuellen Messwerte zu Schadstoffen jederzeit abzurufen. Dabei liegen die Daten von mehr als 400 Messstationen zugrunde. So bekommt ihr nicht nur Informationen zum aktuellen Luftqualitätsindex (LQI), sondern auch die Daten zu Feinstaub, Stickstoffdioxid und Ozon. Per Push-Benachrichtigung könnt ihr euch warnen lassen, wenn die Luftqualität einen kritischen Wert erreichen sollte. Auch Widgets lassen sich auf dem Home-Bildschirm des iPhones ablegen.

Körperlich anstrengende Aktivitäten im Freien derzeit vermeiden

Da die Luftqualität derzeit besonders schlecht ist, empfiehlt das UBA, körperlich anstrengende Aktivitäten im Freien vorerst zu meiden oder zu reduzieren und einer Joggingrunde lieber einen Spaziergang vorzuziehen.