Lumi: Ausgaben-Tracker kommt ganz ohne Bankzugang aus

Finanz-Apps gibt es inzwischen wie Sand am Meer. Viele wollen allerdings möglichst viel wissen und verlangen dafür eine Verbindung zum Bankkonto. Die iOS-App Lumi (App Store-Link) vom rumänischen Entwickler Andrii Hermanov geht einen anderen Weg: Die Anwendung verzichtet komplett auf einen Bankzugang. Stattdessen werden Ausgaben direkt in wenigen Sekunden in der App erfasst. Die Daten sollen dabei auf dem Gerät bleiben, zudem funktioniert Lumi auch komplett offline.

Interessant wird Lumi vor allem bei der täglichen Erfassung. Über die iPhone-Funktion „Back Tap“ genügt ein zweimaliges Tippen auf die Rückseite des Smartphones, um Lumi direkt im Aufnahmemodus zu öffnen. Eine Ausgabe lässt sich anschließend beispielsweise per Sprache eingeben: „Kaffee, fünf Euro“ reicht, damit die KI Betrag, Händler und Kategorie erkennt. Alternativ können Kassenbons fotografiert werden. Die Texterkennung liest dabei unter anderem Betrag, Datum und Händler aus und soll mit Belegen in unterschiedlichen Sprachen zurechtkommen.

Wer ohnehin fast alles mit Apple Pay bezahlt, kann die Erfassung noch stärker automatisieren. Nach der Einrichtung eines entsprechenden Kurzbefehls sollen Apple-Pay-Zahlungen automatisch in Lumi auftauchen, und das inklusive Betrag, Händler und Zeitpunkt. Die App schlägt anschließend eine passende Kategorie vor. Damit unterscheidet sich Lumi durchaus von klassischen Haushaltsbuch-Apps: Statt nach jedem Einkauf eine Tabelle zu pflegen, soll die Ausgabe möglichst unauffällig im Hintergrund landen.

Mehr als 150 Währungen und Funktionen für Familien

Lumi beschränkt sich außerdem nicht darauf, hübsche Diagramme über vergangene Ausgaben zu zeichnen. Die App bietet eine KI-basierte Monatsprognose, die das aktuelle Ausgabentempo mit der bisherigen Entwicklung vergleicht und daraus ableitet, wo man voraussichtlich am Monatsende landet. Zusätzlich lassen sich Budgets für einzelne Kategorien festlegen, während Sparziele und wiederkehrende Ausgaben ebenfalls unterstützt werden. Auf diese Weise soll Lumi nicht erst nach einem aus dem Ruder gelaufenen Monat zeigen, wo das Geld geblieben ist, sondern möglichst früh auf eine ungünstige Entwicklung hinweisen.

Auch unterwegs will Lumi nicht an der Euro-Grenze stehen bleiben: Laut des Entwicklers unterstützt die App mehr als 150 Währungen und kann Beträge mit aktuellen Wechselkursen umrechnen. Das ist vor allem für Reisen oder Nutzer bzw. Nutzerinnen mit mehreren Währungen interessant. Dazu kommen Widgets, eine iCloud-Synchronisierung und die Möglichkeit, mehrere Konten, etwa für Bargeld, Karten oder Ersparnisse, zu verwalten. Über die Familienfreigabe lässt sich Lumi zudem gemeinsam nutzen, Transaktionen können dabei den jeweiligen Personen zugeordnet werden.

Lumi lässt sich zunächst kostenlos ausprobieren. In der Gratisversion sind unter anderem unbegrenzte manuelle Eingaben, Back-Tap- und Spracheingabe sowie eine begrenzte Zahl an KI-Belegscans enthalten. Funktionen wie der automatische Apple-Pay-Import, unbegrenzte Belegscans, die vollständige Mehrwährungsunterstützung und die KI-Ausgabenprognose gehören zum Premium-Paket. Letzteres kostet ab 5,99 Euro/Monat oder 29,99 Euro/Jahr, auch ein Lifetime-Kauf für 79,99 Euro ist vorhanden. Lumi kann ab iOS bzw. iPadOS 15.1 oder neuer auf das jeweilige Gerät geladen werden und nimmt rund 78 MB an Speicherplatz in Anspruch. Weitere Infos zur App gibt es auch auf der Website des Entwicklers.