M4 iPad Pro: Farblich passendes USB-C-Kabel an Bord

Seit gestern ist das neue M4 iPad Pro erhältlich, das mit Apples bis dato fortschrittlichstem Chip und einem neuen Ultra-Retina-XDR-Display ausgestattet ist. Noch dazu ist leichter als der Vorgänger und insgesamt das dünnste Produkt, das Apple jemals hergestellt hat. Ein schönes Design-Detail: Das iPad Pro kommt nun, wie schon einige andere Apple-Geräte, mit einem farblich passenden USB-C-Kabel.

Silber oder Space Schwarz? Das ist die Frage, die es in Sachen Farbauswahl beim neuen iPad Pro zu beantworten gilt. Je nachdem, für welche Farbe ihr euch entscheidet, könnt ihr euch auf ein farblich passendes USB-C-Kabel freuen, das im Lieferumfang enthalten ist. Der Power-Adapter ist indes nach wie vor weiß.

Die farblich passenden Kabel, die es seit den M1-iMacs gibt, sind allerdings nur in Kombination mit dem jeweiligen Gerät erhältlich. Wollt ihr im Apple Store ein USB-C-Kabel kaufen, so bekommt ihr dort nur das klassische weiße. Wer Kabel in anderen Farben sucht, der muss auf Drittanbieter zurückgreifen, die zum Beispiel bei Amazon gehandelt werden.

Habt ihr euch schon für eine Farbe entschieden? Und wie gefällt euch der kleine Design-Kniff von Apple?

