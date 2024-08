M4 Mac mini soll Apples kleinster Computer aller Zeiten werden

Mein Mac mini mit M1 Chip ist ein toller Desktop-Computer, aber bei manchen Aufgaben kommt der Computer etwas an seine Grenzen, zum Beispiel beim Videoschnitt. Ich liebäugle schon länger mit dem M4 Mac mini, der ja noch dieses Jahr vorgestellt werden soll. Der gut informierte Apple-Experte Mark Gurman berichtet derweil, dass der kommende M4 Mac mini Apples kleinster Desktop-Computer aller Zeiten sein soll.

Seit 2010 ist das Design des Mac mini quasi unverändert und könnte demnächst eher dem Apple TV ähneln. Während die Abmessungen schrumpfen sollen, geht es aber etwas in die Höhe. Personen, die an dem neuen Gerät arbeiten, sagen, dass es „im Wesentlichen ein iPad Pro in einem kleinen Gehäuse“ ist.

Mac mini 2024 wird im Herbst erwartet

Laut den Infos von Gurman soll Apple drei verschiedene Mac mini-Modelle auf den Markt bringen, die mit dem M4- und M4 Pro-Chip laufen sollen. Auf der Rückseite soll es drei USB-C-Anschlüsse geben sowie einen HDMI-Anschluss. Das Basismodell soll noch in diesem Monat von den Zulieferern ausgeliefert werden, während das High-End-Modell erst im Oktober auf den Markt kommen soll.

Steht bei euch ein Upgrade an? Sagt euch der Mac mini mit M4 zu?