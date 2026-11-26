Apples beliebtestes Notebook steht offenbar vor einem ungewöhnlichen Jahr. Nach Informationen von Mark Gurman könnte das MacBook Air 2027 gleich zweimal für Schlagzeilen sorgen: erst mit einem schnellen Chip-Upgrade, später mit einer kompletten Neugestaltung samt OLED-Display.

Erst Chip-Update, dann der große Wurf

In der aktuellen Ausgabe seines Podcasts „Power On“ widmete sich der gut vernetzte Bloomberg-Reporter der Frage eines Hörers zur Zukunft der Air-Reihe. Seine Antwort: Im Frühjahr 2027 rollt Apple zunächst die nächste Generation aus, und zwar in den Varianten mit 13 und 15 Zoll, intern als J913 und J915 geführt. Gemeinsam mit dem MacBook Neo 2 soll sie in den Handel kommen.

Spektakuläres sollten wir von dieser Runde aber nicht erwarten. Laut Gurman handelt es sich um ein klassisches „Chip-and-Ship“-Projekt. Das neue Modell erhält also den M6-Chip, während sich bei den übrigen Eigenschaften kaum etwas tut.

Das aktuelle Design ist in die Jahre gekommen

Dass es danach nicht ewig so weitergehen kann, liegt auf der Hand. Das heutige Gehäuse debütierte 2022 und wurde 2023 lediglich um eine 15-Zoll-Variante ergänzt. Mittlerweile ist das Design also mehrere Jahre alt. Weil das MacBook Air zudem Apples meistverkaufter Computer ist, wird der Konzern es kaum auf Dauer unangetastet lassen. Gurman rechnet deshalb zwischen 2027 und 2028 mit einer umfassenden Überarbeitung. Außerdem geht er davon aus, dass dabei ein OLED-Bildschirm zum Einsatz kommt.

Ein genauer Zeitpunkt steht allerdings noch nicht fest. Das Redesign könnte im späteren Verlauf des Jahres 2027 erscheinen, es ist aber ebenso denkbar, dass es erst 2028 so weit ist.

Das MacBook Pro als Vorbild

Zwei verschiedene MacBook Air-Generationen innerhalb eines Kalenderjahres wären durchaus ungewöhnlich. Allerdings hat Apple dieses Vorgehen erst kürzlich beim MacBook Pro erprobt: Im März 2026 kamen die Modelle mit M5 Pro und M5 Max auf den Markt, die optisch noch auf dem Design von 2021 basierten. Im Oktober folgte dann die große Neuauflage mit einem neuen Industriedesign und einem PROLED XDR Display.

Sollte Apple bei der Air-Reihe ähnlich vorgehen, wäre das Muster identisch: erst die Chip-Auffrischung im Frühjahr, später der Neustart in Sachen Design. Wer mit dem Kauf eines neuen Air liebäugelt, sollte also genau überlegen, ob sich das Warten lohnt.