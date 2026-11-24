Sowohl MacBook Air als auch MacBook Pro erhalten jährliche Upgrades. Mal größer, mal kleiner. Wie nun Apple-Experte Mark Gurman berichtet, soll auch das günstigere MacBook Neo auf einen jährlichen Aktualisierungszyklus umgestellt werden. Das nächste Update steht ohnehin im März 2027 an und Gurman will schon vorab erfahren haben, was neu ist.

Das nächste MacBook Neo, das den Codenamen J701 trägt, soll sich vornehmlich auf ein Chip-Upgrade konzentrieren. Aktuell arbeitet der A18 Pro im MacBook Neo, der Anfang nächsten Jahres vom A19 Pro abgelöst werden soll. Darüber hinaus soll das Neo performanter werden, denn Apple soll laut internen Infos den Arbeitsspeicher von 8 GB auf 12 GB erhöhen. Beides sind Updates, über die bereits zuvor spekuliert wurde.

Neue Farben sollen kommen

Auch optisch will Apple Hand anlegen. Während der iMac schon länger seiner Farbpalette treu bleibt, soll das MacBook Neo bereits im ersten Aktualisierungszyklus neue Farben erhalten. Gurman ist sich noch nicht ganz sicher, denn er sagt: „Wir werden sehen, ob dieser Trend bereits mit dem ersten Nachfolgemodell beginnt.“ Welche neuen Farben möglich sind, ist bisher nicht bekannt.

Ein besserer Chip und mehr Arbeitsspeicher? Das klingt nach einer Preiserhöhung, oder? Sollte das MacBook Neo nochmals teurer werden, fällt eine Empfehlung echt schwer. Wir gehen aber davon aus, dass Apple den aktuellen Preis beibehält, immerhin soll das MacBook Neo in Konkurrenz zu günstigen Windows-PCs und Chromebooks stehen.