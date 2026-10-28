Apple hat heute offiziell das neue MacBook Pro mit PROLED XDR-Display vorgestellt, das erstmals eine Touch-Bedienung mitbringt. Dazu kommen ein Tandem-OLED-Panel, die Dynamic Island, die Chips M5 Pro und M5 Max sowie bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit. Weil das Gerät dünner und leichter geworden ist, soll es sich besser mitnehmen lassen. Es gibt zwei Größen: 14 und 16 Zoll.

PROLED XDR: Das Display im Detail

Apple spricht vom besten Laptop-Display der Welt. Dahinter steckt Tandem-OLED-Technik, bei der Apple jede Schicht überarbeitet hat. Dadurch bleiben Helligkeit und Graustufen über das ganze Panel gleichmäßig, und interne Reflexionen, die bei klassischen OLEDs oft stören, werden minimiert. Eine Display-Engine steuert Farbe und Leuchtdichte jedes Pixels im Sub-Millisekunden-Bereich. Dabei berücksichtigt sie Inhalt, Temperatur und Umgebung und gleicht die Belastung der Pixel über die Zeit aus. Jedes Panel wird zudem ab Werk kalibriert.

Die Eckdaten:

Helligkeit : bis zu 2.000 Nits, sowohl bei HDR als auch bei SDR

: bis zu 2.000 Nits, sowohl bei HDR als auch bei SDR Kontrast : 10.000.000:1

: 10.000.000:1 Bildwiederholrate : per ProMotion variabel von 10 bis 120 Hz

: per ProMotion variabel von 10 bis 120 Hz Farbraum : P3 und erstmals auch Adobe RGB, dazu mehr als 80 Prozent von Rec. 2020 für HDR-Videobearbeitung. Beide Farbräume lassen sich über eine einzige Voreinstellung nutzen.

: P3 und erstmals auch Adobe RGB, dazu mehr als 80 Prozent von Rec. 2020 für HDR-Videobearbeitung. Beide Farbräume lassen sich über eine einzige Voreinstellung nutzen. Nanotextur: Die optionale Beschichtung ist jetzt direkt ins Deckglas eingraviert und reduziert Reflexionen zusätzlich.

Für den Einsatz bei hellem Licht gibt es außerdem eine Antireflexbeschichtung, sodass das Display auch draußen gut ablesbar bleibt. Fotografen, Coloristen und Designer bekommen laut Apple damit ein tragbares Referenzdisplay.

Touch kommt auf den Mac

Der Touchscreen ist die größte Neuerung. Du kannst scrollen, per Pinch-Geste zoomen, Folien zwischen Präsentationen ziehen oder Fenster per Doppeltipp auf Vollbild bringen. Der Touch-Sensor sitzt direkt im Display statt darüber, was die Latenz senkt. Ein neues Scharnier sorgt für mehr Stabilität, und bei Videoanrufen glättet eine Videostabilisierung das Kamerabild in Echtzeit, wenn du den Bildschirm berührst.

Außerdem eröffnet Touch neue Arbeitsweisen. Grafiker zeichnen auf dem gesamten Display statt nur auf dem Trackpad, Musiker spielen Software-Instrumente direkt auf dem Bildschirm, und App-Entwickler testen die Touch-Funktionen ihrer iOS- und iPadOS-Apps am Notebook. Dabei lässt sich Touch mit Tastaturkürzeln und Trackpad-Gesten kombinieren.

Viele Apps laufen sofort mit Touch, weil macOS Berührungen automatisch in Klicks übersetzt. Aktualisierte Gesten-APIs sollen Entwicklern helfen, eigene Touch-Erlebnisse zu bauen. Unterstützung kommt unter anderem von Notion, Canva, Zoom und Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), außerdem von Adobe Lightroom, DaVinci Resolve, Blender, Cinema 4D, ZBrush, Shapr3D und Algoriddim djay Pro.

Auch Apples Creator-Apps profitieren. In Pixelmator Pro zeichnest und malst du direkt auf dem Display. Logic Pro bietet eine polyphone Multi-Touch-Tastatur sowie antippbare Akkord- und Drum-Pads. Und in Final Cut Pro markierst du Bereiche, ziehst Clips an die richtige Stelle und zoomst per Fingergeste in den Schnitt.

Dynamic Island am Mac

Die Dynamic Island, die man vom iPhone kennt, zieht auf den Mac ein. Sie dient als Startpunkt für Spotlight, Live-Aktivitäten und Siri AI. Du kannst darüber Fragen stellen, Anrufe annehmen, Musik steuern, eine AirDrop-Anfrage bestätigen oder einen Song pausieren, jeweils mit einem Fingertipp.

Dünner, leichter, schneller

Dank des effizienteren OLED-Aufbaus fällt das Gehäuse schlanker aus. Das 16-Zoll-Modell ist fast einen Millimeter dünner, das 14-Zoll-Modell einen halben. Beim Gewicht sinkt das 14-Zoll-Modell auf 1,38 Kilogramm, das 16-Zoll-Modell auf 1,82 Kilogramm. Schmalere Ränder lassen die Displays wachsen, nämlich auf 16,3 beziehungsweise 14,2 Zoll. Eine neue Kühlarchitektur leitet warme Luft vom Display weg und hält die Dauerleistung trotz leichterem Design auf dem bekannten Niveau.

Im Inneren arbeiten M5 Pro und M5 Max, laut Apple die stärksten Chips, die je für einen Profi-Laptop entstanden sind. Der Speicher reicht bis 128 GB, der SSD-Platz bis 16 TB. Der M5 Pro richtet sich an Wissenschaftler, Ingenieure, Entwickler und Kreative. Er beschleunigt etwa das Kompilieren von Code, KI-Aufgaben, DNA-Sequenzierung oder mehrere 8K-ProRes-Streams. Der M5 Max zielt auf 3D-VFX-Künstler, KI-Entwickler und Filmkomponisten, die LLMs mit Hunderten Milliarden Parametern komplett lokal ausführen wollen.

In jedem GPU-Kern sitzt ein Neural Accelerator, der KI-Workloads beschleunigt, etwa einen Coding-Agent mit lokalem Modell. Verbesserte Shader-Kerne, eine Raytracing-Engine der dritten Generation und Dynamic Caching sorgen für schnelleres Rendering, zum Beispiel in Cinema 4D mit Redshift, Blender oder der Unreal Engine, und auch für AAA-Spiele.

Sound und Profi-Funktionen

Das Sechs-Lautsprecher-System hat einen neuen Woofer mit 50 Prozent tieferen Bässen und neue Hochtöner für mehr Klarheit. Dazu kommen Spatial Audio mit Dolby Atmos und Mikrofone in Studioqualität. Erstmals gibt es außerdem eine Audiooptimierung für den Betrieb bei geschlossenem Deckel, wenn das MacBook an einem externen Monitor hängt.

Für professionelle Workflows bringt das Gerät einiges mit:

Kalibrierung : Der Apple Pro Display Calibrator kalibriert auf bestimmte Zielwerte. Referenzmodi gibt es für Film, Fotografie, Druck und Design.

: Der Apple Pro Display Calibrator kalibriert auf bestimmte Zielwerte. Referenzmodi gibt es für Film, Fotografie, Druck und Design. Medizin : Neue DICOM-Referenzmodi erlauben die Betrachtung medizinischer Bilder bei nicht-diagnostischen Auswertungen, in der Forschung und zu Bildungszwecken.

: Neue DICOM-Referenzmodi erlauben die Betrachtung medizinischer Bilder bei nicht-diagnostischen Auswertungen, in der Forschung und zu Bildungszwecken. Farbabgleich : Die Apple Color Matching Function 2026 sorgt für ein konsistentes Bild zusammen mit dem iPhone 18 Pro oder dem Studio Display XDR.

: Die Apple Color Matching Function 2026 sorgt für ein konsistentes Bild zusammen mit dem iPhone 18 Pro oder dem Studio Display XDR. Genlock: Die Bildwiederholrate synchronisiert sich mit der Kamera am Set, um Geisterbilder und Tearing zu vermeiden, was bei virtuellen Produktionen hilft.

Anschlüsse und Akku

Zur Ausstattung zählen drei Thunderbolt-5-Ports, HDMI, ein SDXC-Kartenleser, MagSafe und eine Kopfhörerbuchse. Der M5 Pro treibt bis zu drei externe Displays an, der M5 Max bis zu vier. Dazu kommen Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Touch ID und eine 12-MP-Center-Stage-Kamera. Der Akku hält bis zu 24 Stunden, und per Schnellladen sind in 30 Minuten bis zu 50 Prozent drin. Ab Werk läuft macOS 27 mit Apple Intelligence und Siri-KI.

Preise und Verfügbarkeit

Vorbestellen kannst du das MacBook Pro ab heute, dem 28. Oktober. Die Auslieferung beginnt am Freitag, dem 6. November. Das 14-Zoll-Modell mit M5 Pro startet ab 3.299 Euro, das 16-Zoll-Modell mit M5 Pro bei 3.899 Euro.