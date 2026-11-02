MacBook Pro mit Touchscreen: Apple erläutert Gesten und Interaktionen in neuem Video

Apple macht ernst mit der Touch-Bedienung am Mac. Mit den neuen touchscreenfähigen MacBook Pro-Modellen, die Apple in der vergangenen Woche vorgestellt hat, steht nicht mehr ausschließlich die klassische Steuerung per Maus, Trackpad und Tastatur im Mittelpunkt. Doch statt macOS komplett umzukrempeln, verfolgt Apple einen etwas anderen Ansatz: Touch soll die bestehende Bedienung sinnvoll ergänzen.

Wie das funktionieren kann, zeigt das Unternehmen in einem neuen Entwickler-Video mit dem Titel „Design for Touch on Mac“, das wir euch auch als YouTube-Video unter dem Artikel eingebunden haben. Darin erklärt Apple, welche Gesten künftig eine Rolle spielen, wie sich Benutzeroberflächen an die Fingerbedienung anpassen lassen und worauf Entwickler und Entwicklerinnen bei der Umsetzung achten sollten.

Die grundlegende Bedienung dürfte vielen Usern bereits vom iPhone oder iPad bekannt vorkommen. Ein einfacher Fingertipp markiert Elemente, ein Doppeltipp öffnet Dateien und Anwendungen. Inhalte lassen sich durch Wischen verschieben, während zwei Finger zum Zoomen und Drehen genutzt werden können. Auch längeres Berühren bekommt eine Funktion: Es kann beispielsweise Kontextmenüs öffnen oder das Verschieben von Objekten ermöglichen.

Mehrfingeraktionen und vergrößerte Touchbereiche

Interessant wird es wiederum bei den systemweiten Gesten. Mit drei Fingern nach oben gelangt man in Mission Control, eine Wischbewegung zur Seite wechselt zwischen virtuellen Schreibtischen. Vier Finger wiederum können die App-Übersicht oder den freien Desktop aufrufen. Selbst Bildschirmränder werden stärker in die Bedienung eingebunden: Über entsprechende Wischbewegungen lassen sich unter anderem Mitteilungszentrale, Kontrollzentrum und Dock einblenden.

Eine der spannendsten Herausforderungen bei Touchscreens ist die Größe der Bedienelemente. Was sich mit einem präzisen Mauszeiger problemlos anklicken lässt, kann mit dem Finger schnell zur Geduldsprobe werden. Apple setzt deshalb auch auf intelligente Anpassungen im Hintergrund. Kleine Schaltflächen erhalten unsichtbare, vergrößerte Touch-Bereiche von mindestens 36 Punkten, ohne dass sich das gewohnte Erscheinungsbild der Oberfläche verändert. Bei bestimmten Elementen geht macOS sogar noch einen Schritt weiter: Schieberegler, Drehknöpfe und Plus-Minus-Steuerungen können sich bei Berührung vorübergehend vergrößern. Dadurch lassen sie sich wesentlich genauer mit dem Finger bedienen. Auch Menüs bekommen bei Touch-Eingaben größere Abstände zwischen den einzelnen Einträgen.

Spezielle Anpassungen für Finger-Interaktionen

Eine weitere Besonderheit betrifft sogenannte Hover-Interaktionen: Auf dem Mac erscheinen viele Funktionen erst dann, wenn der Mauszeiger über einem bestimmten Element schwebt. Bei einem Touchscreen gibt es diesen Zustand naturgemäß nicht. Apple empfiehlt Entwicklern und Entwicklerinnen deshalb, solche Interaktionen gezielt für die Fingerbedienung anzupassen. Funktionen können beispielsweise durch eine Berührung sichtbar werden oder alternativ über Kontextmenüs erreichbar sein. Gleichzeitig sollen Maus- und Tastaturbedienung weiterhin uneingeschränkt funktionieren.

Das neue MacBook Pro mit PROLED XDR Touch-Display wurde am vergangenen Mittwoch, den 28. Oktober 2026, mit den beiden Bildschirmgrößen 14 und 16 Zoll vorgestellt. Ebenfalls mit an Bord ist ein Tandem-OLED-Panel, die Apple Silicon-Chips M5 Pro und M5 Max, eine Dynamic Island und eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden. Das neue MacBook Pro kann im Apple Online Store zu Preisen ab 3.299 Euro vorbestellt werden und wird ab dem 6. November 2026 ausgeliefert.