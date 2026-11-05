MacBook Pro mit Touchscreen: Das sagen die ersten Tester

Schon morgen geht das neue MacBook Pro mit PROLED XDR Display in den Verkauf. Ausgewählte Journalisten, Medienschaffende und YouTube durften sich das neue MacBook Pro mit Touchscreen schon vorab ansehen, sodass wir die ersten Stimmen für euch sammeln können.

The Verge zum Touchscreen-Support: „Seit wir über Touch-Macs sprechen, war das offensichtliche Problem immer, dass macOS nicht für Touch geeignet ist. Alle Schaltflächen sind klein! Ich könnte versehentlich auf das Falsche tippen! Ich bin hier, um euch zu sagen, dass all diese Bedenken zwar völlig berechtigt, aber weitgehend irrelevant sind. Es macht keinen Sinn, Touch als primäres Navigationswerkzeug auf dem Mac zu nutzen und ständig die Hände zwischen Bildschirm und Handballenauflage hin und her zu bewegen. Und genau das wirst du auch nicht tun. Du wirst auch nicht zwischen Excel-Zellen hin- und hertippen oder dramatisch durch deine E-Mails wischen. Selbst wenn du den Touchscreen liebst, wirst du ihn vielleicht einen Tag lang intensiv nutzen und dann wieder fast genauso mit deinem Laptop umgehen wie zuvor.“

The Verge führt zur Dynamic Island weiter aus: „Die Dynamic Island ist ein gutes Beispiel. Ich finde es gut, sowohl Dynamic Island als auch Live Aktivitäten auf dem Mac zu haben – es ist einfacher, die Musik von dort aus zu steuern, als meinen geöffneten Spotify-Tab zu suchen, und ich mag es, während der Arbeit die Sportergebnisse im Blick zu haben. Aber ich tippe nie darauf. Technisch gesehen kannst du Siri aufrufen, indem du vom nach unten wischst (obwohl das Ziehen mit dem Trackpad aus irgendeinem Grund nicht funktioniert), aber das mache ich nie. Es ist viel umständlicher, und in der Hälfte der Fälle verschiebe ich stattdessen versehentlich ein App-Fenster. Selbst eine Funktion, die von einem Touch-Gerät übernommen wurde, funktioniert auf diesem Gerät besser mit der Maus.“

MacLife resümiert: „Das hervorragende neue Display ist eine echte Verbesserung gegenüber den alten Mini-LED-Panels des Vormodells und macht das Macbook flacher, leichter und spart Strom. Die Touch-Unterstützung funktioniert großartig, allerdings halte ich sie eher für ein Komfortfeature. Ärgerlich hoch sind aber die Preise, gerade wenn Sie mehr RAM oder Speicherplatz benötigen – das können auch die tollen neuen Features nicht ausgleichen. So mancher fährt da wohl mit dem günstigeren Vormodell besser.“

Golem sagt zum OLED-Display: „Tatsächlich würden wir den Touchscreen als Bonus des eigentlichen Showstars ansehen. Das Tandem-OLED-Display kann uns durch die sehr gute Farbabdeckung als aktuell bestes Laptopdisplay auf dem Markt überzeugen.[…] Ein Vorteil des OLED-Panels ist zudem, dass es sich, im Vergleich zu älteren OLED-Generationen, nicht ständig abdunkelt oder aufhellt. Wir können Medieninhalte deshalb stets in einer homogenen Helligkeit und ohne störende Artefakte anzeigen. Obendrein bietet OLED natürlich die bekannten hohen Kontraste, da schwarze Pixel schlicht nicht selbst leuchten.“

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