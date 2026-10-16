MacBook Pro mit Touchscreen soll am 6. November auf den Markt kommen

Für den 28. Oktober plant Apple das letzte Event des Jahres, denn in Los Angeles stellt der Konzern neue Macs und neue iPads vor. Wie Mark Gurman nun spezifiziert, sollen die neuen Geräte am 6. November auf den Markt kommen, sodass Vorbestellungen vermutlich kurz nach der Präsentation möglich sind.

Laut Gurman plant Apple am Abend zuvor eine „große Umgestaltung der Verkaufsfläche“, sodass ein Start am Tag danach mehr als wahrscheinlich ist.

Diese Geräte sollen kommen

Neues MacBook Pro : Das 14- und 16-Zoll-MacBook Pro soll ein umfassendes Redesign erhalten, mit OLED-Display, Touchscreen-Unterstützung, M5 Pro und M5 Max, einer Dynamic Island, einem leichteren Design sowie neuen Netzwerkchips.

: Das 14- und 16-Zoll-MacBook Pro soll ein umfassendes Redesign erhalten, mit OLED-Display, Touchscreen-Unterstützung, M5 Pro und M5 Max, einer Dynamic Island, einem leichteren Design sowie neuen Netzwerkchips. iMac : Für Apples Desktop-Computer steht nur ein kleines Upgrade an: der M6-Chip und neue Farboptionen.

: Für Apples Desktop-Computer steht nur ein kleines Upgrade an: der M6-Chip und neue Farboptionen. Einsteiger-MacBook : Für das günstigere 14-Zoll-MacBook plant Apple ein Upgrade auf den M6.

: Für das günstigere 14-Zoll-MacBook plant Apple ein Upgrade auf den M6. iPad mini 8: Apples kleinstes Tablet soll ein OLED-Display, den A20-Pro-Chip, eine FaceTime-Kamera an der langen Seite, ein neues Lautsprechersystem sowie ein wasserabweisendes Design bekommen.

Diese Termine müsst ihr euch merken