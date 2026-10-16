MacBook Pro mit Touchscreen soll am 6. November auf den Markt kommen

Für den 28. Oktober plant Apple das letzte Event des Jahres, denn in Los Angeles stellt der Konzern neue Macs und neue iPads vor. Wie Mark Gurman nun spezifiziert, sollen die neuen Geräte am 6. November auf den Markt kommen, sodass Vorbestellungen vermutlich kurz nach der Präsentation möglich sind.
Laut Gurman plant Apple am Abend zuvor eine „große Umgestaltung der Verkaufsfläche“, sodass ein Start am Tag danach mehr als wahrscheinlich ist.
Diese Geräte sollen kommen
- Neues MacBook Pro: Das 14- und 16-Zoll-MacBook Pro soll ein umfassendes Redesign erhalten, mit OLED-Display, Touchscreen-Unterstützung, M5 Pro und M5 Max, einer Dynamic Island, einem leichteren Design sowie neuen Netzwerkchips.
- iMac: Für Apples Desktop-Computer steht nur ein kleines Upgrade an: der M6-Chip und neue Farboptionen.
- Einsteiger-MacBook: Für das günstigere 14-Zoll-MacBook plant Apple ein Upgrade auf den M6.
- iPad mini 8: Apples kleinstes Tablet soll ein OLED-Display, den A20-Pro-Chip, eine FaceTime-Kamera an der langen Seite, ein neues Lautsprechersystem sowie ein wasserabweisendes Design bekommen.
Diese Termine müsst ihr euch merken
- iPhone Duo startet am 23. Oktober.
- HomePod mini 2 kommt am 30. Oktober auf den Markt.
- Neue Macs und iPads sind für den 6. November geplant.
- Apple TV 4K der vierten Generation startet am 13. November.
Kommentare 3 Antworten
Kann mir jemand einmal erklären, warum man auf einem Notebook mit ausgestrecktem Arm auf dem Display herumtatschen möchte? Was hätte das für einen Vorteil?
Das ist irgendwie genauso toll wie die Touchbar.
Sehr interessant, für iPads führte Apple extra das Magic Keyboard ein und noch eine Möglichkeit das iPad mit einer Maus zu bedienen, damit man bei gewissen Aufgaben nicht per Touch arbeiten muss.
Und jetzt soll ein Mac raus kommen den man mit Touchscreen bedienen kann, wo ist der Sinn des Ganzen 🤔
Gerade wenn man viel mobil arbeitet, beispielsweise im Auto oder auf Baustellen, ist ein Touchdisplay extrem praktisch. Mein Surface Laptop 3 hat das seit mittlerweile fünf Jahren und ich möchte es nicht mehr missen. Anfangs dachte ich auch, das wäre eher ein Nice-to-have, aber die Bedienung funktioniert erstaunlich präzise und intuitiv. Gerade wenn man keinen vernünftigen Platz für eine Maus hat, ist das ein echter Mehrwert. Man muss es eben mal im Alltag genutzt haben, um die Vorteile zu erkennen.