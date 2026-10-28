MacBook Pro mit Touchscreen soll über 3.000 Euro kosten

Heute Abend stellt Apple das neue MacBook Pro mit OLED, Touchscreen sowie M5-Pro- und M5-Max-Chips vor. Ein Preisaufschlag ist bei diesem Modell ohnehin unumgänglich, und laut Bloomberg soll Apple mindestens 400 US-Dollar mehr verlangen – hierzulande könnten das mindestens 500 Euro sein.

Da das aktuelle 14-Zoll MacBook Pro mit M5 Pro schon bei 2.899 Euro startet, ist ein Startpreis von über 3.000 Euro so gut wie sicher. Wer sich für das 16-Zoll Modell entscheidet, landet schnell bei 3.800 Euro. Da es sich um die Basispreise handelt, steigt der Preis schnell an, wenn man den M5-Max-Chip, mehr Arbeitsspeicher oder mehr SSD möchte. Schon jetzt kostet das beste MacBook Pro mit M5 Max, 18-Core-CPU, 40-Core-GPU, 128 GB RAM und 8 TB SSD stolze 11.199 Euro.

Der neue Touchscreen als Highlight

Während Apple weiterhin auf M5 Pro und M5 Max setzt, bekommt das MacBook Pro erstmals einen Touchscreen, um so auch Eingaben mit dem Finger zu ermöglichen. Erwartet werden auch eine Dynamic Island, ein neu gestaltetes Scharnier sowie ein leichteres und schlankeres Gehäuse. Dabei soll das neue High-End-Modell zusätzlich zu den bestehenden Varianten mit Mini-LED verkauft werden. Apple ersetzt das aktuelle MacBook Pro nicht, sondern bietet die Touch-Variante als zusätzliche Option an.

Apple stellt das MacBook Pro mit Touch heute Abend um 18:00 Uhr deutscher Zeit offiziell vor. Es ist davon auszugehen, dass die Vorbestellungen direkt ab 18:10 Uhr möglich sind, so wie es auch beim neuen iPad mini, M6 iMac und M6 MacBook Pro der Fall ist.