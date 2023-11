macOS 14.2: Mit Shazam Songs erkennen, ohne die App installieren zu müssen

Unter macOS Sonoma 14.2 könnt ihr bald Songs mit der Musikerkennungs-App Shazam (App-Store-Link) erkennen lassen, ohne die App auf dem Mac installieren zu müssen. Denn mit dem bald erscheinenden Sonoma-Update bringt Apple die beliebte Anwendung auch in das Kontrollzentrum des Macs. Was also nun geraume Zeit dem iPhone und dem iPad vorbehalten war, ist in ein paar Wochen dann auch auf dem Mac möglich.

Bis jetzt musstet ihr die Shazam-App auf eurem Mac installieren und einen Kurzbefehl für die Menüleiste händisch aktivieren, wenn ihr einen Song erkennen lassen wolltet. Ab macOS 14.2 ist diese Funktion direkt verbaut. Ein Download der Shazam-App kann also künftig entfallen.

Um Shazam dem Kontrollzentrum hinzufügen, müsst ihr in die Kontrollzentrum-Einstellungen gehen und dort die entsprechenden Toggle bei „Musikerkennung“ aktivieren. Ihr habt dabei sowohl die Möglichkeit, den Shortcut zum Kontrollzentrum hinzuzufügen als ihn auch in der Menüleiste abzulegen.

Habt ihr den Befehl zur Menüleiste hinzugefügt, könnt ihr auf das kleine Shazam-Icon klicken und euch eine Historie eurer erkannten Songs anzeigen lassen. Wollt ihr einen Song erkennen lassen, dann klickt auf das Shazam-Icon im Kontrollzentrum, sodass es blau wird. Nun hört Shazam zu und zeigt euch kurz darauf die gewünschten Informationen zum Titel an. Ihr könnt den Titel dann direkt in Apple Music anhören oder ihn aus dem Verlauf löschen.

macOS Sonoma 14.2 noch in der Testphase

macOS Sonoma 14.2 befindet sich derzeit in der Testphase. In ein paar Wochen soll das Update mit dem praktischen Shazam-Shortcut dann auch für die Öffentlichkeit zum Download bereitstehen.