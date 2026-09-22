macOS 27.2 bringt neue Schieberegler für Lautstärke und Helligkeit

In der zweiten Beta-Version von macOS 27.2 hat Apple die Schieberegler, mit denen sich die Lautstärke und Helligkeit des Displays ändern lässt, leicht überarbeitet. Während bisher ein durchgängiger Balken zum Einsatz kommt, nutzt Apple fortan einen unterteilten Balken, wodurch man deutlich erkennen kann, um wie viel sich die Lautstärke oder Helligkeit bei jedem Tastendruck verändert.

Ganz neu ist dieses Design nicht, denn bereits in macOS Sequoia kam solch eine Funktion zum Einsatz. Doch mit der Einführung von Liquid Glass hat Apple auf einen durchgängigen Balken gesetzt, der jetzt wieder aufgegeben wird. Beim neuen Design setzt Apple nur noch auf ein einziges Icon, das sich auf der linken Seite befindet. Zuvor hatte Apple sowohl bei Lautstärke als auch Helligkeit links und rechts Icons platziert, die die Intensität anzeigten.

Die Anzeige im Kontrollzentrum hat sich nicht geändert und das aktualisierte Aussehen der Schieberegler kommt nur zum Tragen, wenn man die Lautstärke oder Helligkeit über die Tastatur ändert.

Wann erscheint macOS 27.2?

Apple testet macOS 27.2 aktuell als Beta-Version für Entwickler und Entwicklerinnen, sodass die Funktion im Moment nur eingeschränkt verfügbar ist. Wir gehen davon aus, dass die neue Mac-Software im nächsten Monat für alle verfügbar gemacht wird. Ein Start ist aber eher gegen Ende Oktober zu erwarten.

Titelbild: Macrumors.