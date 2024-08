MacWhisper: Automatische Übersetzung von Transkripten in weitere Sprachen

Wer häufiger Interviews führt, Podcasts transkribieren möchte oder andere Audioaufnahmen auf dem Mac verschriftlichen möchte, kann schon seit längerem auf die Mac-App MacWhisper (Mac App Store-Link) von Jordi Bruin zurückgreifen. Die in der Basisversion kostenlos nutzbare Anwendung war auch bei uns schon mehrfach Bestandteil der Berichterstattung.

MacWhisper kann ab macOS 13.0 oder neuer aus dem Mac App Store heruntergeladen werden und benötigt dazu rund 20 MB an freiem Speicherplatz auf dem Rechner. Für die beste Performance wird ein Mac, der mindestens über einen M1-Chip verfügt, empfohlen.

MacWhisper versteht sich mit der Audio-Transkription von über 100 verschiedenen Sprachen, verfügt über eine Suche und Markierungsfunktion für Wörter innerhalb der Transkripte, kann Podcasts mit mehreren Personen transkribieren und unterstützt neben mp3 auch wav, m4a und mp4-Videos. Die App kann Sprachmemos, Systemaudio des Macs, Tonspuren von Filmen und Serien oder auch Audio-Aufzeichnungen aus Meetings oder Hörsälen verschriftlichen.

Nun hat Jordi Bruin mit Version 9.7 von MacWhisper die neuste Version des Dienstprogramms im Mac App Store und auf der App-Website veröffentlicht. Die große Neuerung führt eine Funktion zum automatischen Übersetzen von Transkripten in andere Sprachen ein.

Wie Jordi Bruin berichtet, soll dieses neue Feature „ein paar Klicks sparen“ und so für eine Zeitersparnis sorgen. Dies kann sich vor allem bei Personen bemerkbar machen, die das Tool regelmäßig nutzen, beispielsweise bei der Arbeit. Die zu übersetzenden Sprachen und die Zielsprache kann in den Einstellungen hinzugefügt werden.

Support für neues GPT4o-Modell

Mit dem Update wurde auch eine Unterstützung für das neue GPT4o 2024-08-06 Modell hinzugefügt, das günstiger ist und 16.000 Ausgabetoken hat, so dass es für große Zusammenfassungen verwendet werden kann. Zudem zeigt die Ansicht der AI-Antwort jetzt Markdown-Text korrekt an, und auch weitere kleinere Verbesserungen haben Einzug in MacWhisper v9.7 gehalten.

MacWhisper verwendet OpenAIs Whisper-Technologie, um Audio-Transkriptionen lokal auf dem Mac zu verarbeiten. Die Anwendung versteht sich mit mehreren Dateiformaten, darunter auch MP3, M4A, WAV und auch MP4-Videos.

Einige Funktionen von MacWhisper stehen lediglich in der Pro-Variante der Anwendung zur Verfügung. Diese kann als Einmalkauf für den persönlichen Einsatz zum Preis von 39 Euro auf der Entwickler-Website erworben werden. Im Mac App Store lässt sich die App mit einem Abonnement zur Pro-Version hochstufen, das 29,99 Euro/Jahr kostet, oder über einen deutlich teureren Einzelkauf für 44,99 Euro.