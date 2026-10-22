Magnetische Powerbank mit 65-Watt-Kabel für 31,99 Euro im Angebot

Solltet ihr gerade auf der Suche nach einer neuen, flexibel einsetzbaren Powerbank sein, dann schaut euch gerne mal die Lisen MagSafe Powerbank an. Die gibt es aktuell nämlich deutlich günstiger als normal, wenn ihr im Warenkorb den Gutscheincode JWA4E9YO verwendet. Damit sinkt der Preis auf nur noch 31,99 Euro (Amazon-Link).

Kurz zur Einordnung des Preises: Die Lisen MagSafe Powerbank ist vor knapp einem halben Jahr auf den Markt gekommen. Seit Anfang Juli schwankt der Preis zwischen 49,99 und 59,99 Euro. Mit dem Gutscheincode bekommt ihr den Akku derzeit also zum deutlichen Bestpreis.

Das kann die Lisen MagSafe Powerbank

Der tragbare Akku von Lisen kommt mit einer Kapazität von 10.000 mAh zu euch. Dank MagSafe kann die Powerbank magnetisch an der Rückseite eures iPhones haften und dort mit bis zu 25 Watt Leistung laden. Es wird Qi2.2 unterstützt, was der aktuellste Standard für drahtlosen Laden ist.

Falls euch das nicht genügt, könnt ihr auch den USB-C-Anschluss der Lisen MagSafe Powerbank nutzen. Ein passendes Kabel ist in der Schlaufe versteckt, allerdings nicht fest mit der Powerbank verbunden. Über das Kabel können dauerhaft 45 Watt abgerufen werden, kurzzeitig sind Spitzenleistungen von bis zu 65 Watt möglich.

Prinzipiell können bis zu drei Geräte gleichzeitig mit der Powerbank geladen werden. Neben MagSafe und USB-C gibt es auch noch einen klassischen USB-A-Anschluss. Die Ladeleistung wird dann aber wirklich drastisch reduziert (15+5 Watt bei zwei Geräten), so dass wir das nicht wirklich empfehlen können.

Solltet ihr euch auf ein Gerät beschränken, das die Lisen MagSafe Powerbank gleichzeitig aufladen soll, dann bekommt ihr einen ordentlichen Akku mit schnellem Qi2.2 und einem Kabel als Schlaufe für einen sehr ordentlichen Preis. Der Gutschein ist noch bis zum 30. Oktober gültig.