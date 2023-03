Mark Gurman: Apple arbeitet an einem neuen iMac

Der iMac gehört ohne Zweifel zu den schönsten Desktop-Computern und auch ich habe vor ein paar Jahren auf den All-in-One-Mac gesetzt. Und auch das neue Modell mit M1-Chip finde ich optisch wirklich sehr attraktiv. Leider bietet Apple hier ja nur 24 Zoll als Display-Option an, während man früher zwischen 21,5 und 27 Zoll wählen konnte.

Mark Gurman, ausgewiesener Apple-Experte, hat in seinem wöchentlicher Newsletter am Sonntag angekündigt, dass Apple, bereits an einem neuen iMac arbeitet. „Er befindet sich in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium, dem so genannten Engineering Validation Test (EVT), und das Unternehmen führt Produktionstests mit der Maschine durch“, schreibt Gurman.

Natürlich werden die neuen iMacs schneller sein, immerhin ist im bisherigen Modell „nur“ ein einfacher M1-Chip verbaut. Bereits seit dem vergangenen Jahr kommt der M2 in Macs von Apple zum Einsatz. „Auch hinter den Kulissen wird es einige Änderungen geben. Einige interne Komponenten des Computers werden verlagert und neu gestaltet, und der Herstellungsprozess für die Befestigung des iMac Standfußes ist anders.“

Drei Macs sollen noch vor dem nächsten iMac erscheinen

Die Massenproduktion des neuen iMacs soll allerdings nicht innerhalb der nächsten drei Monate beginnen, so dass mit einem Verkaufsstart frühestens im zweiten Halbjahr gerechnet werden kann. Allerdings: Apple soll sich auch dieses Mal nur auf einen 24 Zoll iMac konzentrieren – und kein größeres Display verbauen.

Vor dem iMac sollen noch drei andere Macs erscheinen: Ein aktualisiertes MacBook Air, ein neues MacBook Air mit 15 Zoll Display sowie der bereits „angekündigte“ Mac Pro.