MediaMarkt startet erneute Mehrwertsteuer-Aktion mit 15,966 Prozent Rabatt

Seit heute gibt es wieder einen Tankrabatt, Benzin und Diesel sollen günstiger werden. Rund 17 Cent pro Liter soll man sparen können. Das entspricht bei einem Auto mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 6 Litern auf 100 Kilometern und einer monatlichen Fahrleistung von 1.000 Kilometern übrigens rund 10 Euro. Also eine stolze Entlastung von 30 Euro bis Ende des Jahres. Da könnt ihr bei der aktuellen Aktion von MediaMarkt und Saturn mehr herausholen.

Die beiden bekannten Elektronikfachmärkte schenken euch online und auch im Markt wieder die Mehrwertsteuer. Natürlich nicht wirklich, stattdessen wird der entsprechende Anteil des Preises abgezogen. Das entspricht umgerechnet einem Rabatt in Höhe von 15,966 Prozent. Wenn ihr ein Produkt im Wert von etwa 190 Euro kauft, habt ihr also schon mehr gespart, als mit dem Tankrabatt.

Mehrwertsteuer-Aktion lohnt sich nicht für alle Produktgruppen

Alle Informationen zur Aktion, die bis Montagabend läuft, erhaltet ihr auf den Aktionsseiten von MediaMarkt und Saturn. Dort findet ihr auch das Kleingedruckte, denn mal wieder sind etliche Marken von der Aktion ausgeschlossen. Dazu zählen unter anderem auch Apple, Amazon, Sonos oder AVM. Bei anderen Marken, wie etwa Philips Hue, ergeben sich ganz andere Probleme: Hier sind beispielsweise viele der jüngsten Neuerscheinungen noch gar nicht bei MediaMarkt und Saturn erhältlich.

Am besten klickt ihr euch einfach selbst durch die teilnehmenden Kategorien. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass vor allem bei Haushaltsgroßgeräten oder preisstabilen Produkten, wie etwa Kaffeevollautomaten, ordentlich gespart werden kann. Auch Kamera-Equipment oder Speichermedien bekommt ihr zu guten Kursen.

Ich persönlich werde mir wohl den Playseat Trophy bestellen, da ich demnächst wieder mit dem Sim-Racing anfangen wollte. Den gibt es dank der Mehrwertsteuer-Aktion immerhin 10 Euro günstiger als bei anderen Händlern (und rund 80 Euro günstiger als noch Anfang September).