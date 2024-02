MediaMarktSaturn und Uber: Deutschlandweite Lieferungen in 90 Minuten

Wer ein Produkt im Online-Shop von MediaMarkt oder Saturn bestellt, erhält dieses in der Regel in ein paar Tagen über einen der üblichen Paket-Dienstleister nach Hause geliefert. Alternativ lassen sich online bestellte Produkte auch in vielen Fällen nach einer kleinen Wartezeit vor Ort in einer Filiale der Technikmärkte persönlich abholen.

Nun hat der übergeordnete Elektronikhändler-Konzern MediaMarktSaturn eine strategische Partnerschaft mit Uber, der Plattform für Fahrtenvermittlungen und Essenslieferungen, für Deutschland angekündigt. Ab dem Frühjahr 2024, genauer gesagt, ab April dieses Jahres, soll sich die Kundschaft von MediaMarkt und Saturn aus zunächst rund 200 Märkten in allen größeren Städten in Deutschland, darunter unter anderem Berlin, Hamburg, Frankfurt, München, Köln und Düsseldorf, ihre Technik-Bestellungen per „Sofort-Lieferung“ nach Hause, ins Büro oder beispielsweise direkt zum Bahnhof bestellen können.

Bis zum Ende des Jahres sollen die Märkte in Deutschland flächendeckend angebunden werden. Ermöglicht wird der neue Service durch die Integration von Uber Direct, dem White Label-Lieferservice von Uber, in die digitalen Kanäle von MediaMarktSaturn.

Produkte bis 23 Kilogramm und Maßen von 100 x 60 x 60 cm bestellbar

Während die Kunden und Kundinnen von MediaMarktSaturn nichts weiter tun müssen, als die neue Lieferoption „Sofort-Lieferung“ im Bestellprozess auf mediamarkt.de oder saturn.de auszuwählen, sorgen die Technologie und das Logistik-Netzwerk der Servicepartner von Uber Eats sowie das Filial-Netzwerk von MediaMarktSaturn dafür, dass die Bestellungen innerhalb von 90 Minuten ihr Ziel erreichen.

Wer kurzfristig beispielsweise ein Ladekabel, Kopfhörer, einen Laptop oder ein Küchengerät benötigt, oder auf die Schnelle noch ein Geschenk organisieren muss, spart sich dank der neuen Zustelloption Zeit, Stress und auch Geld. Geliefert werden Produkte bis 23 Kilogramm Gesamtgewicht oder mit den Maximalmaßen von 100 x 60 x 60 cm.