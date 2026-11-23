Mit einem Blick auf den Sperrbildschirm meines iPhone Duo muss ich feststellen, dass der rechte Bildschirmrand, wo auch die Shortcuts für Taschenlampe und Kamera liegen, durchaus ungenutztes Potenzial bietet. Während sich kleine Widgets am unteren Bildschirmrand platzieren lassen, hat Apple eine „Komplikationsspalte“ getestet, die sich unterhalb der Netzwerkanzeige und oberhalb der genannten Shortcuts befindet.

Das geht aus einem Leak von pdfu hervor, der ein kurzes Video veröffentlicht hat, in dem er die Funktion vorführt. Diese Möglichkeit gibt es offiziell noch nicht, allerdings hat Apple dieses Layout schon mit iOS 27.1 getestet, danach aber keinerlei Änderungen mehr vorgenommen. Genau aus diesem Grund ist es unklar, ob Apple das Layout auf dem Sperrbildschirm erweitern will oder auf das aktuelle Layout setzt, damit der Homescreen nicht zu überladen wirkt.

Da die Nutzung generell optional ist, wäre mehr Auswahl durchaus wünschenswert. Wer viele Apps und Widgets verwendet, kann so gleich vier statt nur zwei Widgets nutzen.