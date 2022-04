Mein Weg zur eigenen Wallbox: Über Planung und Nachbarn

Das Thema E-Mobilität beschäftigt mich nun schon seit über einem Jahr. Ziemlich genau vor zwölf Monaten habe ich meinen neuen Skoda Octavia Plugin-Hybrid beim Autohändler abgeholt. Ein Auto, das für meine kleine Familie perfekt geeignet ist. Denn wir können es in der heimischen Garage an der Haushaltssteckdose aufladen und sind nur selten mehr als 50 Kilometer pro Tag unterwegs. So fahren wir meistens elektrisch, haben im Fall der Fälle aber keine Probleme, was die Reichweite anbelangt. Für uns quasi der Einstieg-Light in die Welt der E-Mobilität.

Nun haben wir den nächsten Schritt gemacht. Vor einigen Monaten ist das schwedische Unternehmen Charge Amps, ein Hersteller von Wallboxen, auf mich zugekommen. Sie haben mir den Test einer Charge Amps Halo angeboten. Definitiv eine andere Größenordnung als ein Bluetooth-Lautsprecher oder ein USB-C-Hub für den Mac. Und am Ende fehlt mir hier auch einfach der Vergleich zu anderen Wallboxen, um euch ein richtiges Fazit zu liefern. Daher möchte ich euch in diesem und zwei weiteren Artikeln viel mehr vermitteln, wie die Installation der Wallbox bei uns zuhause abgelaufen ist, auf welche Details man achten muss und ob es sich gelohnt hat.

Die Bestandsaufnahme: Das Kabel reicht nicht

Wer bei sich Zuhause eine Wallbox installieren möchte, sollte zunächst einmal eine Bestandsaufnahme machen lassen. Im Zweifel macht das ein Elektriker kostenlos oder für einen kleinen Obolus. Ich habe das, nachdem ich die KfW-Förderung für die Installation von Wallboxen beantragt hatte (aktuell leider nicht mehr möglich), bereits im vergangenen Jahr erledigen lassen. Das Ergebnis war ernüchternd: Von unserem Reihenhaus wurde nur ein 3-adriges Kabel zur rund 25 Meter entfernten Garage gelegt. Für die Installation einer Wallbox wird allerdings ein 5-adriges Kabel mit einem passenden Querschnitt (je nach Länge) benötigt. Hier muss ich zurückblickend leider sagen, dass wir bei der Planung der Elektroinstallation schlecht beraten wurden. Mit ein wenig Voraussicht wären so erheblich weniger Aufwand nötig gewesen – und auch die Kosten wären viel geringer ausgefallen.

Die Akquise: Welche Nachbarn machen mit?

Es war also relativ schnell klar, dass ein neues Kabel verlegt werden muss. Bei der Installation einer Wallbox ist das wohl der Bereich, der je nach Haus am individuellsten ist. Möglicherweise habt ihr die Garage direkt am Haus und der Weg vom Hausanschluss ist nicht besonders weit? Möglicherweise muss sogar nur durch eine Wand gebohrt werden?

Bei mir sah es deutlich anders aus: 25 Meter Tiefbau. Ein großer Posten auf meiner Rechnung, der aber erneut sehr individuell ausfällt. Die Entfernung ist nicht einmal das große Problem, viel mehr die Tatsache, dass Pflastersteine zur Seite geschafft und wieder eingesetzt werden mussten. Und das eben nicht nur auf dem eigenen Grundstück, sondern auch über fremdes und gemeinschaftliches Eigentum.

Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Laut dem Wohneigentumsmodernisierungsgesetz kann euch kein Miteigentümer mehr in die Suppe spucken und die Installation einer Wallbox verhindern, nur weil ihm das nicht passt. In einer Eigentümergemeinschaft gibt es zwar ein Mitspracherecht rund um die Installation, aber eben nur über das „wie“ und nicht das „ob“.

Ratsam ist es auf jeden Fall, mögliche Nachbarn mit ins Boot zu holen, auch wenn diese möglicherweise noch gar kein E-Auto oder einen Plugin-Hybrid fahren. Denn was nicht ist, das kann ja noch werden – und auch für die Nachbarn ist euer Installationsvorhaben am Ende vielleicht eine günstige Möglichkeit für eine Investition für die Zukunft. In meinem Fall haben sich meine zwei direkten Nachbarn angeschlossen, so konnten wir uns einen Teil der Tiefbaukosten teilen. Für mich hat das eine ordentliche Ersparnis bedeutet. Es hat sich also definitiv gelohnt, etwas Zeit und Aufwand in die Akquise zu stecken.

Eigenleistung, Komplett-Angebot oder irgendwas dazwischen?

Als nächstes haben wir uns gemeinsam mit dem Thema beschäftigt, wie die Installation durchgeführt wird. Die Option der Eigenleistung haben wir relativ schnell ausgeschlossen – und das hatte vor allem zwei Gründe: Der Graben führt über einen Fußweg zu insgesamt acht Häusern, die gesamten Arbeiten sollten also schnell erledigt sein. Zudem mussten Pflaster, Split und Schotter aufgenommen werden. Hier mal ein kleiner Ausblick auf das, was bei uns so los war:

Gerade der Tiefbau ist aber durchaus eine Option, selbst tätig zu werden und Geld zu sparen. Wenn der Weg für das Kabel nur über das eigene Grundstück führt und man sich Zeit lassen kann, ist es durchaus eine Option, selbst zum Spaten und zur Schaufel zu greifen. Insbesondere dann, wenn man vielleicht nur einige Meter durch den Vorgarten oder über die Wiese buddeln muss und gar keine Steine aus dem Weg geschafft werden müssen.

In unserem Fall hat sich relativ schnell herausgestellt, dass die Kollegen des jungen Start-Ups Lade-Express aus unserer Nachbarstadt Essen einen ziemlich guten Komplett-Preis bieten. Selbst wenn ein Teil der Arbeiten von einer anderen Firma etwas günstiger angeboten worden wäre, hätten wir wohl auf das Komplett-Angebot zurückgegriffen. Insbesondere im Hinblick auf eventuelle Verzögerungen durch verschiedene Auftragnehmer. Denn schließlich sollten Zuwege und ein Teil des Garagenhofs nur für kurze Zeit in eine Baustelle verwandelt werden. Generell kann es natürlich nie schaden, mehrere Angebote miteinander zu vergleichen – egal ob einzelne Posten oder das komplette Programm.

Im nächsten Teil: Es wird gebuddelt und gebohrt

Die Entscheidungen für einen Komplett-Service hat die Angebotserstellung und Planung für uns natürlich erheblich vereinfacht. Im Prinzip mussten wir nur einen Termin vereinbaren und das Angebot absegnen, den Rest hat Lade-Express für uns erledigt. Und wie genau das gelaufen ist, das werde ich euch im nächsten Teil von meinem kleinen Abenteuer berichten. Solltet ihr bis dahin konkrete Fragen haben, könnt ihr diese natürlich gerne in den Kommentaren posten.