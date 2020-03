Menu Bar Controller: Sonos-System direkt auf dem Mac steuern

Seit mittlerweile fast zwei Jahren setze ich bei mir Zuhause auch auf das Sonos-System und möchte es nicht mehr missen. Die Steuerung per Sprache und App ist mehr als komfortabel, zudem gibt es auch Drittanbieter, die praktische Erweiterungen anbieten. Wie etwa Alexander Heinrichs, der den Menu Bar Controller (App Store-Link) im Mac App Store anbietet. Ganz unbekannt dürfte euch der Entwickler nicht sein, immerhin hat er mit Lyd schon eine tolle Sonos-Erweiterung für die Apple Watch entwickelt.

Für nur 2,29 Euro bekommt man eine kleine Anwendung, die sich in der Menüleiste einnistet und über ein kleines Icon bedient werden kann. Am Wochenende hat der deutsche Entwickler ein Update auf Version 3.0 veröffentlicht und bietet damit zahlreiche neue Funktionen.

Seit März 2018 biete ich die Menu Bar Controller for Sonos und der Name beschreibt seitdem die Hauptfunktion der App. So lässt sich das Sonos System bequem über eine App in der Mac Menüleiste steuern. Mit Version 3.0 kommen nun viele interessante neue Funktionen hinzu: Touch Bar Support (sowohl nativ, als auch über Better Touch Tool), globale Tastaturkürzel um immer auf die wichtigsten Funktionen zuzugreifen, das Starten von Musik aus den Sonos Favoriten und den Sonos Playlisten und auch das Gruppieren von Lautsprechern. Zusätzlich ist die App jetzt ansprechbar für Apple Script und kann somit mit Hilfe von Automator in Automatisierungen eingebunden werden.