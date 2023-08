Mercury Weather: Jetzt mit besonderer Reise-Funktion

Erst Mitte des Monats haben wir euch die übersichtliche und schick gestaltete Wetter-App Mercury Weather (App Store-Link) vorgestellt. Jetzt gibt es ein spannendes Update auf iPhone und iPad, das vor allem für Personen interessant ist, die viel unterwegs sind. Ihr könnt euch jetzt das Wetter an eurem Zielort in der täglichen Vorhersage anzeigen lassen.

Wenn man für ein paar Tage unterwegs ist, ganz egal ob für einen Urlaub, einen Städtetrip oder einfach nur einen Tagesausflug, dann ist es ja in quasi allen Wetter-Apps so: Man speichert den entsprechenden Zielort als Favorit ab und muss dann ständig zwischen den Städten hin und her wechseln.

Mercury Weather zeigt das Wetter für den anstehenden Städtetrip

In Mercury Weather ist die Geschichte deutlich eleganter gelöst. Über den Globus am oberen rechten Bildschirmrand können Trips hinzugefügt werden. Man wählt einfach die gewünschte Stadt sowie den Zeitraum aus und darf sich noch ein passendes Icon wie einen Zug oder ein Flugzeug aussuchen. Das war es.

Was dann passiert? Sobald der Trip ansteht, werden die Wetterdaten des Zielorts in die 14-tägige Vorschau integriert. So könnt ihr direkt nach dem Öffnen der App sehen, wie beispielsweise das Wetter am Wochenende in Berlin wird, ohne ständig zwischen den Orten wechseln zu müssen. Eine wirklich coole Funktion, wie ich finde. Praktisch: Ihr könnt auch mehrere Trips anlegen, egal wie weit sie noch in der Zukunft liegen.

Rund um die Trip-Funktion sind aktuell noch nicht alle Bedienelemente übersetzt, das dürfte aber keine große Hürde sein. Mercury Weather verliert durch die neue Funktion auch nicht an Übersichtlichkeit, hier ist die App weiterhin ganz vorne dabei. Schaut doch einfach mal rein – der Download ist kostenlos, bei Gefallen können Premium-Funktionen per Abo oder Einmalkauf freigeschaltet werden.